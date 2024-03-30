Yıldız: "43 mahalleye Esenbucks açılacak"

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız, Esenyurt Ordulular Derneği’ni ve Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde gençlerle bir araya gelen Yıldız, gençlerin sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti.

“BİZİM KADAR ÇALIŞANI GÖRMEDİK”

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız, “Esenyurt'ta ben şunu görüyorum: Bütün adaylar çalışmalarında gayret ettiler fakat bizim kadar çalışanı görmedik. Dediğim gibi kararsızlar çok önemliydi bizim için. Fakat bugün dolaştığımda da gördüm ki kararsızlar artık kararını vermiş. Sandığa gitmeyeceğim diyen yüzde 37 artık yok. Esenyurtlular bahsettiğimiz 2 adaydan mutsuzlardı. Esenyurtlular artık kendi evlerinde güvende olmak istiyorlar. Kendi evlerinde gençlerinin, yaşlılarının hizmet almasını istiyorlar. Bundan dolayı da bir 5 yıl bizi bunlar değil de istediğimiz, güvendiğimiz aday yönetsin gibi bir duruş var. Ben inanıyorum ki bu duruş bizden yana olur inşallah” diye konuştu.

“ESENYURT'TAKİ GENÇLERİMİZİ RAHATLATMAK İSTİYORUM”

Gençlere yönelik projeleri hakkında konuşan Yıldız, “Esenyurt'ta gençlerle alakalı 3 projem vardı. Üniversitedeki birinci yılını kazanan gençlerimize ilk bir yıl burslarını belediye tarafından geri ödemesiz biz vereceğiz. Esenyurt'ta gençlerimiz markalı kafelere gidemediklerinden dolayı 43 mahalleye Esenbucks adıyla markalaştırdığımız kafeleri açacağız. Tescilini yaptırdığımız ve projesi hazır olan bu kafelerde daha uygun fiyatlara hizmet vereceğiz. Konforlu, kütüphanesi ve ücretsiz interneti olan bu kafeler belediyenin tesisi olduğu için kar amacı gütmeyecek. Bir de Esenyurt'ta hem gençlik merkezi, hem de spor kompleksi yaparak Esenyurt'taki gençlerimizi rahatlatmak istiyorum” dedi.