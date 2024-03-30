Kadını bıçakla tehdit ederek otomobili gasbettiler

Beylikdüzü'nde 28 Mart Perşembe günü saat 02.30 sıralarında M.A.Y. otomobilinin gasbedildiği şikayetiyle emniyete başvurdu. M.A.Y.'nin emniyette verdiği ifadesinde "Marketten bir şeyler almak için durdum. Kontak anahtarını kız arkadaşıma vererek araçtan indim. Markette kasada alışveriş yaparken bir anda kız arkadaşımın çığlıklarını duydum. İki kişi onu bıçakla tehdit edip araçtan indirip otomobili aldılar" dediği öğrenildi. Gasp Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda M.A.Y.'nin alışveriş yaptığı sırada hırsızların otomobili alarak uzaklaştığı anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Polis şüphelilerin izini Esenyurt ilçesinde buldu. Şüpheliler Eren K. (24) ve Halil C.B. (25) gasbettikleri otomobille dolaşırken gözaltına alındılar. İki şüphelinin de daha önceden suç kayıtları olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.