- Asayiş

Ankara'da Mercek operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "68 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam; 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı." dedi.

Ankara'da Mercek operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 68 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam; 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı." diye konuştu

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30 Mar 2024 - 09:07 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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