Ankara'da Mercek operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 68 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam; 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı." diye konuştu