Motosiklet sürücüsü yaşamını yitrirdi

Aydın İstikbal Mahallesi Nazilli- Dallıca eski yolu Sultan Konakları yakınında meydana geldi. Dallıca Mahallesi’nden Evranlı Mezarlığı yönüne giden Rıfat Emre Hazan, yönetimindeki 09 AJE 107 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi’nden gelen ve dönüş yapmak isteyen Y.Ü. yönetimindeki 09 AGK 022 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıfat Emre Hazan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.