Aşkar: "Geleceğimize sahip çıkalım"

Adil Türkiye Partisi (ATP) Genel Başkanı Ata Barlas Aşkar, açılamasında 31 Mart’taki yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı. Kentlerin geleceğini oylayacaklarını ifade eden Başkan Aşkar, “Adil Türkiye Partisi; işçinin, emekçinin, emeklinin, kadınların, çocukların, gençlerin, hayvanların kısaca Türkiye’de yaşayan bu vatana gönül vermiş halkların ve herkesin geleceğini, mutlu olma hakkını savunan Mustafa Kemal Atatürk milliyetçisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz savunucusu bir partidir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesine bağlı olarak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasimizi güçlendireceğiz” dedi.

İRADEMİZİ SANDIĞA YANSITALIM

31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yapan Genel Başkan Aşkar, şöyle devam etti: “Pazar günü kentlerimizin geleceğini emanet edeceğimiz yöneticileri seçeceğiz. Tüm yurttaşlarımızdan sandığa giderek çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için oy kullanacağız. Sandığa giderken; ülkemizin içine sürüklendiği siyasi ve ekonomik krizi asla unutmayacağız. Her türlü kırgınlığı, kızgınlığı, öfkeyi, umutsuzluğu bir yana bırakıp irademizi sandığa yansıtalım. Demokrasimize, kültürel mirasımıza ve geleceğimize sahip çıkalım.”