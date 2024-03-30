Seçim mevzuatı ve YSK kararlarına ilişkin açıklama

Bakan Yardımcısı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi" ifadelerine yer verdi.
Sayan açıklamasında, seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere, tüm paydaşların sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.