İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta yaşanan maden faciasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ının yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine gelen cevaba tepki gösterdi.

Bakanlığın verdiği cevaba göre; söz konusu maden sahasının, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEK) tarafından en son 05.08.2023 tarihinde mahallinde tetkik edildiğine işaret eden Zorlu, öyle anlaşılıyor ki herhangi bir kusur tespit edilmemiş!"dedi.

Yine aynı cevapta";Şubat ayında meydana gelen kayma sonrasında ilgili kurum/ kuruluşlar tarafından yeraltı sularından ve yüzeyden düzenli olarak numuneler alınarak kontroller gerçekleştirilmekte olup, gerçekleştirilen bu kontrollerin sonuçları da kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Şu ana kadar yapılan analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır." dendiğine işaret eden Zorlu, şunları ekledi:

“Durumun özeti şu; 9 insanımızın göçük altında kaldığı bu olayda herkes suçsuz ve daha önce de

olduğu gibi herkes elini yıkayıp çıkacak”