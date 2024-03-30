‘CTBUH Konferansı İstanbul'da!

Turner ve Ziraat Bankası’nın platinum sponsorluğunu üstlendiği konferans, kentsel yoğunluğun ve dikey büyümenin arttığı Avrupa şehirlerinin küresel iklim kriziyle ilgili engellerini ve fırsatlarını keşfetmek için ‘Gelecek Odaklı Şehirler: Değişmekte Olan Çağımızda Daha Güvenli ve Uyumlu Yoğunluk’ temasıyla gerçekleştirilecek. 4 farklı oturumla sürdürülebilirlik alanında dünyanın en seçkin profesyonellerinin ağırlanacağı konferansa, mimarlardan şehir plancılarına, proje geliştiricilerinden fikir önderlerine global arenadan yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Dünyada 55 yıldır yüksek binalar ve sürdürülebilir şehirlere odaklanan en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen ABD merkezli Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi (CTBUH), ilkini geçen yıl Frankfurt’ta düzenlediği Avrupa merkezli bölgesel konferanslarının ikincisini bu yıl İstanbul’da gerçekleştirecek.

Turner ve Ziraat Bankası’nın platinum sponsorluğunu üstlendiği ‘CTBUH Avrupa 2024 Konferansı’, 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan ve aynı zamanda 2023 yılı CTBUH İnşaatta Mükemmellik Ödülü'ne layık görülen Ziraat Kuleleri'nde düzenlenecek.

Gelecek Odaklı Şehirler: Değişmekte Olan Çağımızda Daha Güvenli ve Uyumlu Yoğunluk

Artan kentsel yoğunluğun ve dikey büyümenin, özellikle kitlesel kentleşme ve iklim değişikliğinin dünya çapında artan etkileri karşısında sürdürülebilir ve sağlıklı şehirleri nasıl daha fazla destekleyebileceğini araştıran CTBUH’un Avrupa şehirlerinin bu alanda karşı karşıya olduğu engelleri ve fırsatları keşfetmek için düzenleyeceği konferansın bu yılki teması, ‘ Gelecek Odaklı Şehirler: Değişmekte Olan Çağımızda Daha Güvenli ve Uyumlu Yoğunluk ’ olacak.

Konferansta; kısa, orta ve uzun vadeli gelişen olaylara karşı binalarda dayanıklılık sağlanması, yüksek binaların doğal ve insan kaynaklı tehditlere karşı korunması, yoğunluklu alanların salgın sırasında ve sonrasındaki başarıları, mevcut yüksek binaların bakımı ve yenilenmesi ile Doğu Avrupa'da büyüyen yoğun başkentlerin ele alınacağı 4 farklı oturum düzenlenecek.

Sürdürülebilirlikte ulusal ve uluslararası en seçkin uzmanlar katılacak

İnşaat sektörünün liderleri, şehir planlamacıları, geliştiriciler, mimarlar, mühendisler, düşünce liderleri ve politika yapıcıların katılacağı konferansta uluslararası arenadan da yoğun bir katılım olması bekleniyor. Zirvede bölgenin kentsel gelişim, yüksek binalar ve sürdürülebilirlik konularındaki ulusal ve uluslararası en seçkin uzmanları, yüksek bina endüstrisindeki en güncel yeniliklere ilişkin vaka çalışmalarını ve geleceğe yönelik öngörülerini kamuoyu ile paylaşacak. Katılımcılar böylece sektördeki en iyi isimlerle ağ oluştururken bölgesel düzeyde iş fırsatları ve ortaklıklar geliştirebilecek.

Konferansta Türkiye’den Turner Construction Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, Turner International Genel Müdür Yardımcısı İlayda Öner ve Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek’in yanı sıra Amerika’dan CTBUH CEO'su Javier Quintana de Uña, İtalya’dan CTBUH Avrupa Direktörü Dario Trabucco ve Redesco Progetti Srl Kurucu Ortağı ve Tasarım Direktörü Mauro Eugenio Giuliani, Lüksemburg’dan Arcelor Mittal İcra Kurulu Başkanı Olivier Vassart, Fransa’dan Acil Durum Mimarları Vakfı’ndan mimar Patrick Coulombel gibi Avrupa’nın önemli şehirlerinden alanının önde gelen pek çok uzmanı yer alacak.

Açılış oturumunda Şehir Savunuculuğu Programı ele alınacak

‘Şehir savunuculuğu’ başlığını taşıyan açılış panelinde CTBUH’un yeni başlattığı ve yoğunluk, iklim değişikliğine dayanıklılık, sosyal eşitlik ve erişim de dahil olmak üzere bugün küresel küresel şehirlerin karşı karşıya olduğu temel konuları, fırsatları ve zorlukları belirlemek ve keşfetmek için geliştirilen ‘Şehir Savunuculuğu Programı’, farklı ülkelerden şehir planlamacılarının katılımıyla şekillenecek.

Konferansın ‘Şehirlere ve Binalara Yönelik Tehditlerin Önlenmesi’ başlıklı oturumunda terörizm, BİT ve veri güvenliği, yangınlar gibi giderek artan zorluklarla şehir ölçeğinde başa çıkmak için belirlenen çözümler, binalar hakkında bilgiler ve zorlu koşulların inovasyon için ne kadar fırsat olabileceğine dair vaka çalışmaları sunulacak. ‘İklim Değişikliğinden ve Doğal Tehditlerden Korunmak’ başlıklı üçüncü panelde küresel ısınmanın olumsuz etkilerine en yatkın bölgeler arasında yer alan Avrupa’da şehir ve binaların bu etkilerle başa çıkma yöntemleri ele alınacak. Bu oturumda tasarım ve inşaatta yenilikçi çözümler sunan yaratıcı örnek uygulamalar da katılımcılara aktarılacak.

‘Avrupa Şehirlerinde Artan Yoğunluk’ başlıklı son oturumda ise Londra, Frankfurt, Paris, Milano gibi yükseklik nedeniyle yoğunlaşmanın yaşandığı şehirler başta olmak üzere Avrupa’da gelişen bir mahalle yaratmayı başaran yeni binalardan başarılı örnekler ve yoğunlaşma etrafındaki tartışmalara ilişkin sunumlar yapılacak.

Katılımcılar için İstanbul’daki 3 örnek yapıya tur düzenlenecek

Zirvenin ikinci ve son günü olan 19 Nisan’da ise katılımcılara özel olarak, 3 önemli teknik bina gezisi düzenlenecek. Bu kapsamda 2021 yılında ‘Tek Sahada Kentsel Habitat Kategorisi’ alanında CTBUH Mükemmellik Ödülü’ne layık görülen yaşam kompleksi And Pastel, İstanbul siluetinde ikonik bir proje olan Çamlıca Kulesi ve 2023 yılı CTBUH İnşaat Mükemmellik Ödülü'ne layık görülen Ziraat Bankası Genel Müdürlük Kuleleri’ne, sahip oldukları teknoloji ve mühendislik detaylarının yakından görülebilmesi için tur gerçekleştirilecek.

Katılımcılar teknik bina gezilerine alternatif olarak 2023 yılında yaşanan olaylar neticesinde Türkiye'de ve Avrupa'da önem kazanan sismik tasarım konusunun ve bu alandaki en iyi uluslararası uygulamaların inceleneceği ‘Sismik Workshop’a da katılabilecek. Mevcut bina stoğunun yenilemesinin mümkün olup olmayacağına ve yüksek binaların depremdeki performansına odaklanacak workshop, teknik ve ekonomik açıdan uygun olmayan binaların nasıl yıkılacağını da ele alacak. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşecek workshop’ta konular Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu ve Miyamoto International Türkiye Başkanı Yusuf Zahit Gündoğdu’nun da aralarında olduğu akademisyen ve mühendisler tarafından tartışılacak.

İstanbul, Avrupa’da en fazla gökdelene sahip olmasıyla dikkatleri çekti

‘2024 Avrupa Konferansı’nın İstanbul’da yapılması kararı, 2023 yılında CTBUH liderlerinin katılımı ile Frankfurt’ta gerçekleştirilen zirvede yapılan sunum ve oylama sonucunda verildi. Avrupa’daki en fazla gökdelene sahip şehir olmasıyla dikkat çeken İstanbul’da 2017 yılında yapımı tamamlanan Skyland İstanbul kuleleri, Türkiye’nin en yüksek binası unvanını 2024 yılı itibarıyla İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan TCMB Merkez Bankası Kulesi’ne bırakacak. TCMB Merkez Bankası Kulesi, 353.9 metre uzunluğuyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en yüksek binası olacak. Türkiye ise 150 metre üstü 67 gökdelen ile Avrupa’da gökdelen sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. En yakın takipçisi ise 51 gökdelen ile Rusya ve 33 gökdelen ile İngiltere olarak dikkati çekiyor.

“Türkiye’deki projeleri ve firmaları globalde tanıtmak için çok iyi bir fırsat”

Konferansın Türkiye için önemini değerlendiren Turner Construction Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, eşsiz tarihi, ekonomik dinamizmi ve gelişen siluetiyle İstanbul’un Avrupa şehirlerinin karşılaştığı pek çok doğal, jeopolitik ve teknolojik zorluğu masaya yatırmak için çok önemli bir sahne olduğunu kaydetti.

Kılıç, “Sürekli gelişen ekonomileri, pandemi sonrası nispeten güçlü toparlanmaları ve iklim değişikliğinin etkilerinin artık belirginleşmesiyle Avrupa şehirleri, yoğun kümelenmelerin yer aldığı önemli bir dönüşümün eşiğinde. Bu nedenle konferans, sorunları ve çözümleri, zorlukları ve en iyi uygulamaları, tehditleri ve fırsatları tartışmak üzere Avrupa’nın dört bir yanından gelerek İstanbul'da buluşan önemli profesyonellerle etkileşim kurmak için eşsiz bir imkan yaratıyor. Bu, ülkemizdeki inşaat sektöründeki projeleri ve firmaları global arenada tanıtmak için çok iyi bir fırsat olacak” diye konuştu.