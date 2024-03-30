9 günlük bayram tatili olumlu etkiledi

Bayram için en çok Adana uçak biletleri arandı

ENUYGUN’un Ramazan Bayramı dönemine ait verileri en çok arama yapılan şehrin Adana olduğunu, Adana’yı Diyarbakır, Gaziantep, Van ve Trabzon aramalarının takip ettiğini gösteriyor. Tatilin yaz mevsimindense havaların yeni yeni ısınmaya başladığı bahara denk gelmesi ve arama yapılan rotalar, bu tatil özelinde seyahat severlerin memleketlerine gitmeyi tercih ettiklerini ya da kültür/gastronomi gezisi yapmayı seçtiklerini gösteriyor.

Veriler en çok uçak bileti aranan yurt dışı rotalarının ise Belgrad, Atina, Bakü, Bali ve Cidde olduğunu gösteriyor. Bu tatil için de Atina haricinde genelde vizesiz rotalar tercih edilmiş. Bu durumda vizesiz rotalara bir seyahat planı yapmanın daha uygun fiyatlı ve pratik olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz.

19 Mart Salı akşamı Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzadığı açıklandı. Açıklamanın hemen ardından bu uzun tatil fırsatını yeni yerler keşfederek değerlendirmek isteyenler seyahatlerini planlamaya başladı. Türkiye’nin lider seyahat sitesi https://www.enuygun.com/bayram tatilinin uzatıldığının açıklanmasından sonraki hafta uçak bileti aramalarının bir önceki haftaya göre yüzde 67, araç kiralama işlemlerinin yüzde 76 ve otel rezervasyonlarının yüzde 70 arttığını gösteriyor.

Bayramda en çok otel rezervasyonu yapılan yer İstanbul

Enuygun.com’un otel rezervasyonlarına dair verileri bayram için en çok otel rezervasyonu yapılan şehrin İstanbul olduğunu gösteriyor. Bu durumda tatilin ilk başta daha kısa olmasının etkisi yüksek. Çünkü seyahat severler tatilin 9 güne uzadığı açıklamasından önce büyükşehirlere yakın tatil beldelerini tercih ettiler. Ağva, Riva, Şile, Polonezköy gibi beldelerin İstanbul’da olması şehre çok rezervasyon yapılmasının asıl nedeni.

İstanbul’u Antalya, Adana, İzmir ve Diyarbakır şehirleri takip ediyor. Veriler tatil için planlanan seyahatlerin yüzde 73’ünün iki kişilik olduğunu ve tatillerin yüzde 50’sinden çoğunun iki ya da üç günlük seyahatler olduğunu gösteriyor.

Bu bayram da araçlar havaalanından kiralanacak

ENUYGUN’un araç kiralama verileri bayram için araç kiralama işlemlerinin bir önceki haftaya göre yüzde 76 arttığını gösteriyor. Verilere göre bayramda da araçların büyük çoğunluğu havaalanlarından kiralandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Trabzon Havalimanı bayram döneminde en çok araç kiralanan noktalar.

Bu dönem için genellikle 5 günlük araçlar kiralandı ve bayram döneminin en çok kiralanan aracı FIAT Egea oldu. Kiralanan araçların yüzde 56’sı manuel ve yüzde 44’ü otomatik vitesken elektrik araçlar ise yalnızca yüzde 0.10’luk bir orana sahip.