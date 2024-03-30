Trendyol Star Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un, her ay farklı dallarda, platformunda yer alan satıcıları ödüllendirdiği Trendyol Star Ödülleri’nin mart ayı kazananları belli oldu. Mart ayında ‘En İyi Operasyon Yönetimi’ ödülünü Ankara’dan “Pegem Akademi” aldı. ‘En Hızlı Büyüyen’ marka ödülünü İzmirli “BrilHo” firması alırken, ‘En İyi Müşteri Deneyimi’ ödülü ise Erzurum’dan “TRN Gross” markasına verildi. ‘En Çok Öğrenen’ ödülü Sinoplu “Zingal Design” markasına verilirken ‘En Aktif Satıcı Paneli Kullanıcısı’ ödülü Sakarya’dan “Kupa Evim” markasına gitti. "En İyi Kampanya Yönetimi" ödülünü ise İstanbul'dan "The Ceel” markası aldı.

Trendyol Star Ödülleri, platformda yer alan satıcıların işlerini geliştirmelerine ve çok daha fazla müşteriye ulaşmalarına destek amacıyla bilgi ve deneyimlerini paylaştığı Trendyol Online İş Ortağı Buluşmaları kapsamında gerçekleşiyor.