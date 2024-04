Çağla Şikel 15 yıldır vazgeçemiyor!

İkonik antioksidan serumu CE Ferulic için Çağla Şıkel ile geçtiğimiz Eylül ayında keyifli bir iş birliği çalışmasına imza atmıştı. 2024 yılında Çağla Şıkel ve SkinCeuticals yolculuğuna devam ediyor ve alanında uzman doktorlarla bir araya geldiği ikinci dijital reklam filmi 15 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Çağla Şıkel, doktoru Ömür Tekeli’nin önerisiyle kullanmaya başladığı ve 15 yıldır vazgeçilmezi olan tek marka olarak tanımladığı SkinCeuticals ile; markanın Türkiye’deki ilk yerel marka dostu olarak ikinci reklam filminde tekrar bir araya geldi. SkinCeuticals’ın ikonik ürünü CE Ferulic’in faydalarının vurgulandığı reklam filminde ünlü isme alanında uzman doktorlar da eşlik ediyor. SkinCeuticals’ın entegre bakım markası olduğunu kanıtlayan reklam filmi; alanında uzman doktorların medikal işlem öncesi, sırası ve sonrasında SkinCeuticals’ı tercih ettiklerini vurguluyor. Gelişmiş cilt bakım ürünleriyle SkinCeuticals, bakım etkinliği artırmak, iyileşme süresini azaltmak ve cildin iyileşmesini teşvik etmeye yönelik klinik prosedürlerde kullanıma uygun sürünler sunuyor.

Her cildin antioksidana ihtiyacı vardır! UV ışınları, hava kirliliği ve metallerin cilt bariyerindeki etkilerine karşı cildini 15 yıldır SkinCeuticals’a emanet eden Çağla Şıkel, daha aydınlık, sıkı ve genç bir cildin sırrı olan CE Ferulic’in etkisi kanıtlanmış ve fark edilir sonuçlarını paylaşıyor. 8 yaşlanma belirtisine karşı Üçlü Antioksidan korumasıyla çevresel faktörlere bağlı cilt hasarını %48’e kadar azaltan CE Ferulic, içerdiği C ve E vitaminine ek olarak Ferülik asit desteğiyle cildin ihtiyacı olan mükemmel desteği sunuyor. %15 saf C vitamini içeren yaşlanma karşıtı antioksidan serum, kırışıklık görünümü ve sıkılık kaybı problemleri için normal ve kuru cilt tiplerine uygunluk sağlıyor.

İkinci reklam filminde ünlü isme yeniden eşlik eden Uzman Dr Ömür Tekeli’nin yanında dermatoloji ve plastik & rekonstrüktif cerrahide uzmanlaşmış başarılı doktorlar yer alıyor. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Başar Kaya, Dermatolog Dr. Cansu Şahin, Dermatolog Dr. Ali Şahan ve Dermatolog Doç. Dr. Nazan Yılmaz’ın yer aldığı ve engin bilgilerinin paylaşıldığı filmde, tüm dünyada 10.000’in üzerinde dermatolog ve plastik cerrahi kliniği tarafından önerilen SkinCeuticals ürünlerinin güçlü etkileriyle daha canlı, parlak ve genç bir cildin sahip olunabileceği vurgulanıyor.

Entegre bakımın en büyük temsicileriden Amerika’nın 1 Numaralı Profesyonel Cilt Bakım Markası SkinCeuticals; profesyonel bakımda ve evde her zaman yüksek performans sağlıyor. Dermatolog ve plastik cerrahi kliniklerinde kullanıcılara medikal işlem öncesi ve sırasında SkinCeuticals ürünleri uygulanabilirken, evde de aynı ürünlerin günlük kullanımı rahatça devam ettirilebiliyor. 20 yıllık araştırmaya dayanan ve tüm dünyada 58 ödül alan Antioksidan otoritesi SkinCeuticals, sadık tüketici kitlesi ile medikal bakım işlemlerinin etkinliğini evde de artırıyor. SkinCeuticals’ın üstün performanslı gelişmiş cilt bakım ürünleri, bu işlemlerden oluşan yaraların iyileşme süresini kısaltıyor, gözle görünür sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. SkinCeuticals ürünleri; klinik prosedürler, gelişmiş ev bakımları ve profesyonel bakımlar sayesinde kullanıcılarına entegre bakım olanağı sağlıyor.

‘’Benim için antioksidan, SkinCeuticals demek’’ diyen Çağla Şıkel, yaklaşık 15 senedir SkinCeuticals’ın üstün antioksidan içerikli ürünlerini cilt bakım rutininde vazgeçilmez bir yerde konumlandırıyor. Her fırsatta SkinCeuticals’a bağlılığını vurgulayan ve SkinCeuticals’ın gücünü bilimden alan formüllerine güvenen Çağla Şıkel, 4 mevsim boyunca gündüz bakımında CE Ferulic’i uyguluyor. Yanlış bilinen, ‘’Antioksidan serumlar sabah kullanılmaz’’ düşüncesini aksine; sabah rutininde kullanıma uygun CE Ferulic Antioksidan Serum, devamında güneş koruyucu ile kullanıldığında güneş korumasının etkisi artırıyor.

Leke bakımında en önemli adım lekelerin oluşmasını önlemek, bu da güneş korumasına dikkat etmekle başlıyor. Buna ek olarak C vitamini güneş koruyucuların güneş koruma faktörünü artıran çok güçlü bir antioksidan olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan çalışmalar C vitamininin güneş koruyucuların SPF’ini artırdığını gösteriyor bu sebeple C vitamini serumları sabah bakım rutininde kullanmak büyük önem taşıyor. Antioksidan otoritesi Skinceuticals’ın C vitamini serumları sinerjik formülleri sayesinde ciltte leke oluşumunu engelliyor ve cildi çevresel faktörlerden koruyor. Ayrıca kolajen üretimini artırarak cildin yenilenmesini ve iyileşmesini sağlıyor.

SkinCeuticals sizi; Çağla Şıkel ve alanında uzman doktorların yer aldığı bu heyecan verici yolculuğun ikinci reklam filmi ile antioksidan otoritesi dünyasını keşfetmeye davet ediyor!