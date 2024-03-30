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Siirt'te feci kaza

Siirtte 6 araç zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı. 

Siirt'te feci kaza
Siirt'te feci kaza
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Kaza, gece saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Bünyamin P. yönetimindeki 63 AK 335 plakalı hafif ticari araç ile Emel K.'nın kullandığı 41 ACH 778, Hayriye Ç. yönetimindeki 56 AG 429, Vezir Ş.'nin kullandığı 56 BA 256 ve sürücüleri öğrenilemeyen 56 DA 009 ve 56 DA 742 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbarla kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi  sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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30 Mar 2024 - 04:21 DHA Siirt- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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