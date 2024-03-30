Ataşehir'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.A.'nın kullandığı 02 AAY 844 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.