Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonun 32’nci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Alman ekibi ALBA Berlin’i 103-68 yendi. ABD’li oyuncu Nigel Hayes-Davis, ALBA Berlin karşısında ürettiği 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 29 yaşındaki ABD’li oyuncu, aynı zamanda hem Fenerbahçe Beko hem de EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu.

Nigel Hayes-Davis, müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Renkli anlara sahne olan röportajda Hayes-Davis, şunları kaydetti:

“İlker (Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer) geldi. Nefret edeceksin benden ama rekor 49’du. Bir anda herkes ayağa kalktı. Taraftar bağırmaya ve antrenörümüze baskı yaptılar. Sonra tekrar oyuna girdim. Sağ olsunlar takım arkadaşlarım, salonumuzdaki taraftarlarımız sayıları atabildim. Bu akşam iki rekor değil hatta üç rekor kırmış oldum. Kendimle gurur duyuyorum, mutluyum. İyi iş çıkardın Nigel.”

“BÜYÜK BİR MOTİVASYON VE İLHAM”

‘EuroLeague’de 50 sayı atabileceğini hiç düşündün mü?’ sorusuna Hayes-Davis, şu yanıtı verdi:

“Evet aslında biliyordum. Telefonda bu sezon içinde skor rekorunu kıracağımı yazdım ve hedefim olmuştu bu. Gerçekten çok mutluyum. Maçtan önce arkadaşlarıma da söyledim. Sertaç ile konuştum. ‘Yap tabii ki. Rekor bu yapabilirsin’ dedi. Destek verdi. Bir hedef koyup gerçekleştirmek kolay değil bu kırdığım rekor. Kendimle gurur duyuyorum. İleriye devam etmek için büyük bir motivasyon ve ilham. Umarım izleyen herkes için de böyle bir şey olmuştur.”

“BU BİR KİŞİNİN DEĞİL TAKIM ÇALIŞMASININ EFORU VE KAZANCI”

Soyunma odasındaki kutlamalara da değinen ABD’li basketbolcu, “Heyecanlıydı. Bir su saldırısı oldu. Öyle bir kutlamamız oldu. Herkes mutlu başarımdan dolayı bana çok destek verdiler. Herkes ciddi bir efor sarf etti topu bana ulaştırabilmek için. Aslında bu bir kişinin değil takım çalışmasının eforu ve kazancı” diyerek sözlerini tamamladı.