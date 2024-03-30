Kızılay Esir Mektupları Sergisi' açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Galataport’ta Birinci Dünya Savaşı’nda esir düşenlerin mektuplarının sergilendiği ‘Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi’nin açılışına katıldı. Altun, “Ecdadımızın büyük fedakarlıklar gösterdiği cephelerden birisi de malumunuz Filistin Cephesiydi. Bu resimler ve görsellerin bize söylediği şudur; Filistin, bizim tarihimizin ayrılmaz bir parçası, mütemmim bir cüzüdür. Tarih boyunca da tüm dünyada adaletin ve barışın müdafaasını yapmış bir millet olarak bugün de Filistin bizim bir parçamızdır ve Filistin halkının yanındayız, arkasındayız" dedi.

Altun, TRT ve Kızılay’ın katkılarıyla hazırlanan sergiyi, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile birlikte gezdi. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen asker ve sivillerin mektupları üzerinden esaret yaşamını konu alan ve Birinci Dünya Savaşı’na dair materyal, kıyafet ve eşyalarla birlikte, modern dijital alanların da yer aldığı sergiyi inceleyen Altun, "'Yüzyıllık Emanet' sergisini ilk kez geçtiğimiz yıl Kasım ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımlarıyla Millet Kütüphanesi’nde açmıştık. Bu sergimiz, büyük bir teveccüh görmüştü. 'Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi'ni bu kez İstanbul’da Galataport’un simge binalarından Paket Postanesi’nde ziyarete açıyoruz" dedi.

FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ

Altun, “Bu sergiyi düzenlerken savaşın ve esaretin insanlık dışı koşullarına dair farkındalık yaratmayı, bilinç oluşturmayı ve vatan için büyük bedeller ödeyen esirlerin anılarını yaşatmayı hedefliyoruz. Sergimizdeki mektuplar ve belgeler savaşın sadece cephede değil, cephe gerisinde de yaşandığını ve ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor. Zira bir savaşın ardında bıraktığı trajediyi ve o gerçek hikâyeyi anlamadan, yarattığı yıkımı idrak etmek mümkün değildir. Tarih bir anlamda bu yıkımlardan ibarettir. Amacımız; bizlere bir vatan bırakmak uğruna atalarımızın yaşadığı gerçek acıları gözler önüne sermek, hatırlamak, onların aziz hatırasını hürmetle saygıyla yâd etmektir. Çünkü biliyoruz ki; ağaç köküyle, insan atasıyla yaşar. Ecdadımızın büyük fedakârlıklar gösterdiği cephelerden birisi de malumunuz Filistin Cephesiydi. Biz sergimizde bu cephede esir düşen askerlerimizin mektuplarına ve görsellerine de özellikle yer ayırdık, özel bir yer yaptık. Bu resimler ve görsellerin bize söylediği şudur; Filistin, bizim tarihimizin ayrılmaz bir parçası, mütemmim bir cüzüdür. Tarih boyunca da tüm dünyada adaletin ve barışın müdafaasını yapmış bir millet olarak bugün de Filistin bizim bir parçamızdır ve Filistin halkının yanındayız, arkasındayız. Haklı davalarının destekçisiyiz. Bu itibarla, Gazze’de İsrail’in tarihte eşi benzeri olmayan bir vahşilikle yaptığı saldırılara ve soykırıma karşı çok güçlü bir şekilde karşı çıkıyoruz" dedi.

“ TÜRKİYE ZALİMLERİN TAM KARŞISINDADIR"

Altun, “Dün bizim topraklarımızı işgale yeltenen müstevliler, bugün Filistin’in işgal edilmesini savunuyor. Bebeklerin, çocukların, kadınların, doktorların katledilmesini, hastanelerin, okulların, yardım kuruluşlarının bombalanmasını, 2 milyon insanın aç-susuz ve ilaçsız bırakılmasını destekliyor. İstilacı ve işgalci bir güç olan İsrail’e karşı, mazlumun yanında yer almak inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği görevimizdir. Dolayısıyla Türkiye, hak-batıl mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de taraftır; haklının ve mazlumun yanında, zalimlerin de tam karşısındadır" dedi.