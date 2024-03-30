Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe ve partililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş, Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın seçim standını ziyaret etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Göktaş, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Tekirdağ benim memleketim. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bu seçimler gerçekten çok önemlidir. Bizlerde istiyoruz ki Tekirdağ'ımıza hizmet siyaseti gelsin. 22 yıldır diğer illerimizde eser ve hizmet siyasetini hem Tekirdağlı hemşerilerimize hem de Çerkezköy, Çorlu ve diğer ilçelerimizde de kazandırmak istiyoruz. Cumhur İttifakı, Çerkezköy Belediye Başkan Adayımız Abdullah Öğe, tecrübeli bir isim. Her zaman vatandaşımızın yanındadır. Sıkıntıları ve çözüm önerilerini de çok iyi biliyor. Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cüneyt Yüksel ise Süleymanpaşa'yı şahlandıran bir belediye başkanımızdır. Biz kendisinin eserlerinden ve hizmetlerinden asla şüphe duymadık ve duymuyoruz. Her zaman yanlarındayız. Tekirdağ'a güzel hizmetler gelsin istiyoruz. Hem vatandaşlarımız hem Tekirdağ'ımız büyüsün. Tekirdağ'ımız güçlensin istiyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, daha sonra beraberindeki partililerle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Göktaş, ziyaretin ardından Tekirdağ il merkezinde düzenlenecek iftar programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.