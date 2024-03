"Nisan için herhangi bir bilet temininde bulunmayın"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu’nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi Yüksek Divan Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Güzel bir derbi galibiyetiyle milli araya girdiklerini fakat hiçbir şeyin güzel olmadığını ifade eden Ali Koç, “Fenerbahçe tarihinin en önemli toplantılarından birini yapıyoruz. Önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Benim bugün amacım niye bu noktadayız? Milli aralar kulüpler için, kulüp yöneticileri için en keyifli anlardır, hele bir de galibiyetle mili araya girdiyseniz en son isteyeceğimiz bu tip bir süreçte bu konularla ilgili mesaimizin neredeyse yüzde 100’ünü harcamak. Güzel bir derbi galibiyetiyle milli araya girdik ama aslında hiçbir şey güzel değil. Niye güzel olmadığını hem bugün, hem dün, hem geçmişte hem de korkarım ki ileride olamayacağını şahsım, yönetim kurulum adına sizlerle biraz paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

“UZUN SÜREDİR ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK İÇİNDEYİZ”

Adaletin, hakkın ve hukukun tesis edilmediği bir ortamda rekabet etmeye çalıştıklarını söyleyen Koç, “Süreçte bazı yanlış anlamalar var. Uğur Bey de değindi, oraya da değineceğim ama kısaca şunu söylemek istiyorum: Bu gidişat gidişat değil, kabul edilemez bir gidişat, organize bir kötülük içindeyiz. Uzun süredir organize bir kötülük içindeyiz. Adaletin, hakkın, hukukun tesis edilmediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyoruz. Ne hikmetse hiçbir kulübün tarihi boyunca başına gelmeyecek tek olay bizim 15-20 senede defalarca başımıza geldi, hem içeride hem de dışarıda. Fenerbahçe mağduru vs. oynamıyor. Bu söyleyeceklerim, sayacaklarım hepinizin bildiği konular ama bütünsel baktığımız zaman nasıl olur da bir kulübün başına bütün bunlar gelir, bizi yöneten insanlar nasıl buna müsaade eder, bunları bir gündeme getireceğim. Sonra da nasıl ilerleyeceğimizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

“2 NİSAN’DA FENERBAHÇE OLARAK TÜM TÜRKİYE’YE ARTIK ‘YETER’ DEMENİN ZAMANININ GELDİĞİNİ HEP BERABER GÖSTERELİM”

2 Nisan’da yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısına değinen Ali Koç, “Öncelikle biz Olağanüstü Genel Kurul çağrımızı yaptığımız gün 4-5 saat yönetim kurulu olarak toplandık. Artık işin geldiği boyut Trabzonspor maçından sonra bazı gelişmeleri tahmin ederek ve bütünsel bakış açısıyla artık işin boyutu genel kurul seviyesine getirilmeli ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi hep beraber aklıselim bir şekilde, akıl akıldan üstündür, herkesin çorbada tuzu olacak bir yöntemle ilerlemenin en doğru olduğunu ifade ettik. Çağrımızı yaptık. Şu ana kadar çok yüksek bir katılım olacağını hissediyoruz ama ilk önce söyleyeceğim; inşallah 2 Nisan’daki toplantımızda bir hafta sonraki toplantıya ihtiyaç duyulmadan gerekli sayıyı toplayıp, toplantımızı yapıp en aklıselim kararı veya kararları hep beraber alırız. Hedefimiz budur! Bunu yapmak için de Yönetim Kurulumuz etraflıca istişare ettik ve bu kararı aldık. Bugün buradaki yoğunluk salı günü bizler açısından da ümit vadediyor. O yüzden tekrar söylüyorum; bu toplantının ikincisi olmasın, lütfen 2 Nisan’da Fenerbahçe olarak yekvücut, omuza omuza tüm Türkiye’ye artık ‘Yeter’ demenin zamanının geldiğini hep beraber gösterelim. Çünkü bıçak kemiğe değdi, kesiyor ve bacağı kopartmak üzere. Yanlış bir algılama var, belki bunun sebebi biz olabiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü iki tane ekstrem var: Biri hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey denememek, hiçbir eylem içinde bulunmayıp hayatımıza devam etmek ki bana sorarsanız en kötü seçenek budur. En ekstremde de ligden çekilmeden de ekstrem bir sonuç var, o da bir müddet futbol faaliyetlerini durdurmak. Bu iki ekstremin arasında da muhtelif konular var, alternatifler var, hareket planları var. İnsanlarla konuştukça, istişare ettikçe daha da yeni fikirler geliyor. Dolayısıyla bunu 1 ve 0 oyunu olarak görmemeniz lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü, kendisine reva görülen muameleye artık isyan ettiği için, bu duruma artık tahammül edemeyeceği için camia olarak belli konularda karar almak için salı günü toplanıyor" ifadelerinde bulundu.

“SANMAYIN Kİ DUYGUSAL BİR KARAR ALDIK VE HİÇ DÜŞÜNMEDEN, TAŞINMADAN 2 NİSAN’I BEKLİYORUZ”

Düzenlenecek toplantıda hep beraber karar alacaklarını ifade eden Koç, “Bugüne kadar ne yaptık? Bireysel görüşmelerimiz oldu. Şu an hayatta 250 insan var, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne asil ve yedek üye olarak yönetim kurulu seviyesinde hizmet etmiş. Onların aşağı yukarı 100’ü de beraber bu salonda bir istişaremiz oldu. Dün Ankara’da 350 kişilik bir katılımla, yüksek yargı mensuplarının katılımıyla HUFEDER’in ev sahipliğinde bir toplantı yaptık. Oradan görüşler çıktı. Bugün sizlerden görüşler alacağız. Sponsorlarımızla toplandık. Ne karar verirsek verelim, bu sponsorluğu devam ettirip ettirmeyeceklerini sorduk, yazılı bir şekilde aldık, hatta bazı sponsorlarımız ‘Daha da fazla vermek istiyoruz’ dediler. Onlardan Allah razı olsun. SPK ile toplandık, Ziraat Bankası ile toplandık. Yarın Samandıra’da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımızla ve teknik kadromuzla buluşacağız. Yani sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve hiç düşünmeden, taşınmadan 2 Nisan’ı bekliyoruz ve camiamız belki de hiç olmaması gereken bir istikamete gidecek beklentisi içinde olmayın. Hep beraber en doğru, en aklıselim ve en faydalı kararı vereceğiz. İçiniz rahat olsun” dedi.

“TRABZONSPOR MAÇI KESİNLİKLE 2 NİSAN’DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL’A GİTMEMİZİN NEDENİ DEĞİLDİR”

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik zafiyetinin olduğunu söyleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Nasıl bu noktaya geldik? Şunu belirmek istiyorum: Trabzonspor maçı kesinlikle ve kesinlikle bugün burada toplanmamızın veya 2 Nisan’da Olağanüstü Genel Kurul’a gitmemizin nedeni değildir, bardağı taşıran damladır! Niye bardağı taşıran damladır? Şöyle bir inceleyelim: Trabzonspor’daki olan bize göre tamamen organize, belli bir amaç ve hedef doğrultusunda o amaç da bizi bir kez daha zorbalıkla şampiyonluktan etmek, bu Trabzonspor’un amacı demiyorum ama organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden bir tanesi. Niye böyle düşünüyoruz? Öncelikle bir güvenlik zafiyeti var. Bu güvenlik zafiyetini kimse bize açıklayamaz. Derbilerin nasıl olduğunu, nasıl gergin geçtiği biliniyor, özellikle yıllardır biriken sorunlardan dolayı Trabzonspor - Fenerbahçe, Fenerbahçe - Trabzonspor derbilerinin ne kadar gergin geçtiği bilinen bir ortamda statta polis olmaması bizim açımızdan hiçbir şekilde açıklaması olacak konu değildir. Ben size bir örnek vereyim; bizim stadımızda maç olduğu zaman hatta maç mesai günlerindeyse kadın çalışanlarımız ruj, çakmak taşımıyorlar. Niye biliyor musunuz? Gündüz polis iki bariyer güvenlik vaziyeti alıyor, öğle yemeğine çıkanlar dönüşte aranıyorlar ve çantalarında bu malzemeler varsa polis alıyor. İstanbul polisi bu kadar dikkatliyken hatta bizim derbi maçlarında dikkat edin, maç bitmeden 5-6 dakika önce çevik kuvvet sahanın içine girer, tribünleri çevirir, tünelde de ekstra polis konur ve böyle maçlar oynanır. Burada polis yoktu. Pet şişeler sahaya atılıyordu ki genelde bardak su verilir maçlarda ve dediler ki ‘Ramazan ayı ondan pet şişe’, tamam, peki. Trabzonlu dostlarımızla konuştuk, maça girerken hiç üst araması olmamış. Ona da tamam” yorumlarında bulundu.

"HOCAYA MAÇIN 60’INCI DAKİKASINDA MESAJ ATTIM. ‘SAHADAN ÇEKİLEBİLİRSİNİZ, YETKİ SİZİNDİR’ DİYE"

Karşılaşmanın oynandığı esnada yaşanan olayları öngördüğünü ve teknik direktör İsmail Kartal’a mesaj attığını söyleyen Ali Koç, “Maskeli insanlar… Karadeniz insanı merttir. Maskeyle maça gidildiğini hiç hatırlamıyorum ben. Rize’si olsun, Trabzon’u olsun… maskeli insanlar tribünlerde. Dolayısıyla gördük ki bir kez daha Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şampiyonluk şansı, şampiyonluk hedefleri zorbalık ile elinden alınacaktı. Batshuayi golü atmasa ne olacaktı? ‘İsmail Kartal 2-0’da tutamadı oyunu, teknik, taktik vs.’ konuşulacaktı. Sahaya atılan maddeler? Trabzon’da oynadığımız maçlarda hiç bu kadar su atılmamıştı, çok olaylar yaşandı. Son 10 senede 2 maçımız zaten maç oynanırken iptal edildi ve bu üçüncüsü. Yani yüzde 30’unda sıkıntı vardır diyebiliriz. Ama hiç bu kadar madde atılmamıştı, özellikle de su. Dolayısıyla bize göre bu bir organize iş idi. Trabzon emniyeti maça polis tahsis etmiyorsa, tahsis ettiği polisleri stadın içinde değil dışında bekletiyorsa Trabzonspor veya ev sahibi ne yapsın ki ev sahibi güvenlikten sorumlu olmasına rağmen. Bize göre Trabzon emniyetinin büyük zaafı olmuştur, emniyet müdürünün hala görev olması da bizlere bir mesajdır, onu da söyleyeyim. Trabzon emniyetine şunu da söyleyeyim; 60’ıncı dakika bir şekilde hocamıza mesaj yolladım. Ben İstanbul’dan maçı seyrederken maçın nereye gideceğini net bir şekilde görüyordum, belliydi. Hocaya yolladığım mesaj şuydu: 2-0’ken arkadaşlar, Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını aldığı sezonda, şampiyonluğa dört nala giderken, Konferans’ta giderken, Süper Kupa alma imkanı varken, takımımız 2-0 öndeyken bir kulübün başkanı hocasına mesaj yollayıp, ‘Sahadan çekilebilirsiniz, yetki sizindir’ deme ihtiyacı duyması ne demektir, siz biliyor musunuz? Türk futbolunun geldiği kepazeliğin geldiği en güzel ispatlarından bir tanesidir. En önemli viraj, en önemli derbi, şampiyonluğa gidiyorum, takım 2-0 önde ve futbolcularımızın can güvenliği için hocamıza ‘İstediğin an takımı çekebilirsin’ mesajını verme ihtiyacı duyuyorum. Peki, Trabzon emniyeti siz görmüyor musunuz? Bu olaylar birdenbire olmuyor ki! Aşama aşama ki bu noktaya geleceği belliydi. Biz, İstanbul’dan geliyoruz, kendi takımımızın güvenliğini sağlayabilmek için bunu söylüyoruz, öyle küçük bir şehirde ikinci yarıya gerekli polis önlemi alınmıyor. Çok enteresan. Tünel görüntüleri. Esas kavgalar tünelde oluyor. Biz tünel görüntülerine ulaşamıyoruz. Her kulübün, stadın Netaş’ın altyapısını kurduğu hepsi federasyona bağlı kameralar var. Ne hikmet se biz görüntüleri alamıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE BÖYLE SİYASİ, BÜROKRASİ GÜCÜ OLAN BİR KULÜBÜN MAÇINI İPTAL EDEBİLECEK BİR BABA YİĞİT HAKEM VAR MI?”

Olaylı maçın sorumlusunun Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) ve hakemler olduğunu ifade eden Koç, “Sevkler yapılmadı. Neden yapılmadı? Ne bekleniyor? Seçimle ne alakası var. Ve duyum almaya başlıyoruz, futbolcularımıza ceza verilecek diye. Neden? Fazla güç kullanmış Fenerbahçeli futbolcular. Kaçmalıymış Federasyonun şu anda bulunduğu nokta; kaçsaymış Fenerbahçeli futbolcular ekstra güç kullanmak zorunda kalmazlarmış, o yüzden de sevkler olmazmış. Zihniyete bakar mısınız? Senin hakemin düzgün maç yönetse zaten maç iptal olurdu, iş bu noktaya gelmezdi. Sizi kim sevk edecek? Sizden kim hesap soracak? Bu noktaya gelmesinin bir numaralı sorumlusu sahadaki yönetimdir. Ama Türkiye’de böyle siyasi, bürokrasi gücü olan bir kulübün maçını iptal edebilecek bir baba yiğit hakem var mı? Federasyon açsaydı, söyleseydi; bu gidişat değil, maçı durdur. Soyunma odasına gidersin, beklersin… Yapabileceği yaptırımlar da vardı. Hamleleri yapmadı, yaptıklarını çok geç yaptı. Dolayısıyla federasyon ve hakem sorumludur. Yurt dışında böyle maç yönetse o kokart kendisinden alınır. Yabancı hakem ısrarımızı anlıyor musunuz? Dolayısıyla bu işin Trabzon tarafı. Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah vermezler. Çünkü Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar çünkü üstlerinde baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta da Fenerbahçe’ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar. Baktılar ki pabuç pahalı. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Fenerbahçeli futbolcuların linç mi edilmesi gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür’ün bir tarafına girdikten sonra mı işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu? Yoksa otobüsümüz viyadükten uçsaydı mı işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu. Trabzonspor maçında yaşananlar bizim için bardağı taşıran nokta oldu. Dikkate derseniz iki kulüp de gerginlik olmasın diye dikkatli hareket ediyor. Biz orada çok iyi ağırlandık. Birbirimizle özellikle Ahmet Ketenci üzerinden bilgiler, videolar paylaşıyoruz. Yanlış bilgilendirme, gaza gelme, taraftar baskısıyla işi olduğu yerden daha kötü bir yere götürmemek için azami gayret gösteriyoruz. Sevkler olmadı. ‘Neden olmadı?’ diyoruz. ‘Merak etmeyin, olacağı zaman tedbirsiz olur, Adana maçını etkilemez.’ Etkilemez. 7’sine maç koymuşsunuz, onu etkiler mi? Ona mı ceza vereceksiniz? O maça mı hazırlıyorsunuz. Aslında Trabzonspor maçından 1 hafta geriye gidelim. Zorbalıkla orada da gidiyordu bizim şampiyonluk şansımız. ‘Ne zorbalık yaşlandı?’ diyeceksiniz. Sahaya atlayan olmadı, sahaya atılan madde olmadı. Olmadı. Daha kötüsü oldu. 2006 Denizli’de maçı durdurarak çaldıkları şampiyonluğumuzdan daha çok durdu maç Pendikspor maçında. İlk yarı 16 dakika top oynandı. Uzatmalarla 56 dakika, 23 dakika top oynandı. Bir takım nasıl maçı kazanacak? Denizli’de atağa kalktığımızda konfeti atılıp duruyordu, burada oyuncular yere yatıyor. En çok faul çalınan maç. Pendikspor’un böyle başka maçı var mı? Camiamızın uyanması için bunları söylüyorum. Aslında 1 hafta evvel de bize organizasyon yapıldı” şeklinde konuştu.

“3 TEMMUZ’DAN SONRA DEVLETİN FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’NE BORCU VARDIR”

Türk futbol tarihinin en kötü sezonu olduğunu söyleyen Koç, “2006 hepinizin malumu, orada yine zorbalıkla şampiyonluk gitti. 3 Temmuz’u yaşadık. Kimse yanımızda değilken dimdik ayakta durduk. Kulübümüz rakiplerinden her branşta fersah fersah iyi durumdayken, hisselerimizin değeri 1 milyar dolarken bunu bize yaptılar, ondan sonraki 13 sene malumunuz. Ama devlete kasteden bu terör örgütü kimin duvarına tosladı? Sarı lacivert duvara tosladı. Ne oldu? Fenerbahçe’nin finansalları altüst oldu, futboldaki sportif başarısı altüst oldu, itibarı, repütasyonu yerle bir oldu. 3 Temmuz’dan sonra devletin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne borcu vardır. Bizi övmeye gelince övüyorsunuz, Fenerbahçe şöyleydi, sarı lacivert duvar vs. Ne oldu bizim kayıplarımız maddi, manevi? Bırakın maddi, manevi kayıplarımızın adreslenmesini, bir rakibimizi öne çıkarmak için her türlü yola başvurdunuz. Dolayısıyla 3 Temmuz, 3 Temmuz’da yaşadıklarımız, 3 Temmuz’dan sonraki davalar… Fenerbahçe zarar görmedi. Nasıl Fenerbahçe zarar görmemiş? Kim Şampiyonlar Ligi’ne 2 kez yollanmadı? Biz. Sadece oradan hareketle 70 milyon Euro. 2007’de Ali Sami Yen’e şampiyon gittik, su savaşları… 19 polis yaralandı birinin gözü kör oldu. Hiçbir şey olmamış gibi maç devam etti, o da iptal edilmedi. 2014’te şampiyon olduk. Tam psikolojik travmadan kafamızı kaldırdığımızı düşündüğümüz bir ortamda bir sonraki sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyken, liderin 2 puan gerisindeyken 5-1’lik muhteşem Rize galibiyetinden dönerken yaşananları biliyorsunuz. Ondan sonra takımı toparlayamadılar. Yabancı futbolcularımız ayrılmak istediler. Biz nasıl toparlayacağımızı da bilmiyoruz. Bizim futbolcularımız da burada çok travma yaşadı. Ne oldu? Orada da şampiyonluk gitti. Belki otobüs kurşunlanması olmasaydı bambaşka bir şey konuşuyor olacaktık. Zorbalıkla şampiyonluklar gitti. Niye faili meçhul? İstendiği zaman herkes bulunuyor. En küçük bir tweet paylaşan bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyaya rezil edecek suikast girişlimi Allah’tan muvaffak olmadı, olsaydı ne olacaktı? Niye bulunmuyor? Devletimize soruyorum. Kaç defa bu kürsüye çıkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ayıbıdır dedik bunların faili meçhul olması. Bakın bunlar hep Fenerbahçe’ye oluyor. Hala faili meçhul. Belki onu bulsalardı bugün bir sürü şeyi konuşmuyor olabilirdik. Deprem oluyor –Allah kimseye, hiçbir ülkeye bir daha göstermesin- sonra takip eden haftalarda ligler başlayınca 3 büyük kulübün stadında hükümete tepkiler oluyor, sonra Fenerbahçe Spor Kulübü’nün taraftarlarına deplasman yasağı getiriliyor dönemin İçişleri Bakanı’ndan. Neden öbürlerine gelmiyor da bize geliyor? Fenerbahçe stadında ekstra bir şey mi oldu? Hayır. Bize geliyor. Çekiyorlar bizi siyasetin içine. Trabzonspor maçına 9 oyuncumuz sarı kart sınırında çıktık. Bugün hangi takımın 9 oyuncusu sarı kart sınırında. Yaptığımız faule bakıyoruz, aldığımız sarı kartlara bakıyoruz; rakibimizin yaptığı faullere, aldığı sarı kartlara bakıyoruz mukayese götürmüyor. Neden? Çünkü birikiyor, son viraja gelince o ekilen tohumlar meyve veriyor. Riyad’da kriz çıkıyor o da bize. 2 takım var, federasyon var, Spor Bakanlığı var, bir masanın etrafında karar alınıyor, iş dönüp dolaşıp yine Fenerbahçe’ye bağlanıyor. 13 senede 1 şampiyonluk. Evet. Yeri geldi yanlış yatırımlar, yanlış kadro mühendisliği belki yanlış hoca tercihi. Ama yeri geldi bangır bangır şampiyonluğa giderken aşağı çekildik. 13 senede 1 şampiyonluğu siz sadece Fenerbahçe’yi yönetenlerin yanlış kararlarından kadro mühendisliğinden mi olduğunu zannediyorsunuz? 7 senede son maçta 3 şampiyonluk kaybetmeye hiç girmiyorum. Denizli’yi konuşmuştuk. 2’side bizim sahamızda. Orada da operasyonlar yapıldı. Belki biri olabilirdi. 3’ü birden olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. 7 senede böyle bir kulübün son haftada 3 şampiyonluk vermesi dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bu sezon bana göre Türk futbol tarihi bundan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. Bu sezonda olan olayların hepsine bir bakın, belki başka ülkelerde 50-100 sezonda olmuyordu. Bunları 4-5 ay içinde yaşadık. 1959 öncesi şampiyonluklar için bastırıyoruz, komisyon kurulacak vs. hiçbir şey yok. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tarihimizde en iyi sezonumuzda en çok puan aldığımız sezonda 3 kupa hedefine giderken bu ligde nasıl devam edeceğiz, yoksa etmeyelim miyi tartışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptık. Bir karar aldık. Fikirleri topluyoruz. Bunun yanında bana herhalde kongre üyelerimizden 100’ün üzerinde mektup geldi. Çok değerli ve faydalı öneriler var, teşekkür ediyorum. Benim anlayamadığım bir şey var. Futbol üzerinden toplumu germe, belki sosyolojik bir sonuca doğru bizleri itme, haksızlık, adaletsizlik… Bunların hepsi Devlet Büyüklerimizin gözleri önünde yaşanıyor. Benim anlayamadığım taraf bu. Eğitim toplantısından yeni görüntüler sızdı. Bir hakeme fiziki saldırıda bulunduğun zaman kamu görevlisi sayıldığı için ona göre yargılanıyorsun. Bunlar kamu görevlisi ise adam çıkıyor diyor ki; ‘Evet, hata yaptım. Yanlış yaptım. Yapmamalıydım.’ diyor. VAR’dakine soruyorlar; ‘Ruh halimi hatırlayamıyorum. Beklenti olduğu için’ diyor. Bu adam kamu görevlisi ise görevi ihmalden yargılanamaz mı? Bizdekinde ise adam ‘hata yaptım demiyor, böyle gördüm’ diyor. Belki hata belki değil ama kararının arkasında duruyor. Ondan önce de başka penaltımızın verilmemesi. ‘Evet, penaltı verilmeli’ diyor. Nasıl bir sistem kurmuşlar tam anlamışta değilim ama hep tescilli hakemler bunların maçlarına veriliyor. Sezonlar oluyor bizi aşağıya çekiyorlar, bizi aşağıya çekemedikleri zaman bunları ittiriyorlar” diye konuştu.

“YALAN, HER ŞEYİNİZ YALAN. ÖZELLİKLE BİR TANESİ VAR. HAYATI YALAN”

Galatasaray’ın hem siyaseten hem de federasyondan destek aldığını ifade eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şu yorumlarda bulundu:

“Zamanında Sn. Aziz Yıldırım’ın dediği gibi, ‘Bunlar her şeyi yaparlar ama hiçbir şey yapmamış gibi davranırlar.’ O kadar güzel söylenmiş bir cümle ki… Adaletin bekçisi olarak davranıyorlar, ben burada 2.5 saat sizlerle ilgili konuştum. Beni mahkemeye veriyorsunuz, verin. Saygı duyarım ama söylediklerime de cevap verin. Bir tanesine verin. Ondan sonra çıkıyorsunuz, itidal, barış, toplum, Türk futbolu, marka değeri, car car konuşuyorsunuz. Hatta adaletin bekçisi olarak kendi televizyon kanallarınızda bütün takımların hakkının yendiği pozisyonu verecektiniz her salı. Hani nerede? Yalan, her şeyiniz yalan. Özellikle bir tanesi var. Hayatı yalan. Deprem konutları yaparken bile, deprem yardım kampanyası yaparken bile biz konteyner üstüne 115 milyon lira topladık. Herkes sağ olsun, yurt dışı derneklerimiz. 1000 konteynerlik katkı sağladık. Omuz omuza kampanyasında onlar konut için yarışalım. Fenerbahçe - Galatasaray yarışırsa daha büyük gelir sağlarız. Konut 2.2 milyon. 250 konut 500 milyonun üzerinde. Biz yapamayız, bizim böyle bir paramız yok. Biz yapacağımız dediğimiz şeyi yaparız ama bunu yapamayız. Transfer yaparken bile transferi yaptıktan sonra, ‘Ya ne olacak. 50-100 tane yaparsın’ diyor. Bu hayatı yalan olan. Yemin ediyorum bunu makineye bağlayın makineyi bozar. Ama ne yazık ki bu zihniyet prim yapıyor. Bu zihniyet sonra televizyonlarda köşe yazılarında poh pohlanıyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki doğruyu ispatlamak zorundasınız. İnanılmaz asimetrik savaşma güçleri var. Onlar gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar, saldırırken Fenerbahçeli yapıyorlar ve Ali Koç’un bilmem nesi diyorlar, insanlara. Böyle bir camia ile baş etmeye çalışıyoruz. Bu camia ne yazık ki hem siyaseten hem de federasyon olarak full destek alan bir camia.”

“ÇOK TARİHİ BİR DÖNEMEÇTEN GEÇİYORUZ”

2 Nisan’da Fenerbahçe için önemli kararlar alacaklarını yineleyen Koç, “Fenerbahçeliler, böyle bir ortamın içerisindeyiz. 2 Nisan’da hep beraber Allah’ın izniyle gerekli sayıları da toplayıp canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe için önemli kararlar alacağız. Bunu lütfen bir karar olarak görmeyin. 1 veya 0 değil. Ligden çekilirsin, çekilmezsin ama arada alınacak o kadar başka kararlar var ki, bunu beraber yapmalıyız. Genel kanaat kademe kademe gidelim. ‘Bir alt lige düşersek ne olacak? Aynı hakemler, aynı federasyon, aynı kurullar, aynı pespayelik, ne gerek var’ diyenler var. ‘Faaliyetleri durduralım, o ligde, bu ligde takımlarla birleşelim’ diyenler var. Uçuk-kaçık düşünceler var. ‘Trabzon’a gitmeyelim. Faili meçhul durum ortadan kalkana kadar’ diyenler var. Hepinizden Allah razı olsun. Çok fikir var. Biz bunların hepsinin ekonomik ve hukuki boyutlarını 2 Nisan’da sizlere anlatacağız. Zamanınızı geniş tutun. Süre kısıtlamasını istemiyoruz. Çok tarihi bir dönemeçten geçiyoruz” diye konuştu.

“BİZ BU ÜLKEDE FAZLALIK MIYIZ, ÜVEY EVLAT MIYIZ, BAŞKA ÜLKENİN TAKIMI MIYIZ?”

Rekabetin düzeldiği her ortamın Fenerbahçe’ye yarayacağını söyleyen Ali Koç, “Ülkemiz öyle bir riyakarlık içinden geçiyor ki, basın toplantısı yapılıyor. Şehrin bütün siyasetçileri orada. Sonra bir hanımefendi konuşuyor. İstedikleri şeyleri söylemediği için kadına diyor ki, ‘siyaset yapma sus’ diyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ama benim esas takıldığım, kabul etmediğim ve inşallah bunun da bir vebali olur. Türkiye’nin iki en köklü kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin verdiği kararlara rağmen suçlayabiliyor, üç tane daha fazla oy alabilmek için. Hakikaten biz bu ülkenin takımı değiliz. Biz bu ülkede fazlalık mıyız, üvey evlat mıyız, başka ülkenin takımı mıyız? Fenerbahçe’nin hiçbir kıymeti harbiyesi yok mu? Bunu anlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Eski yöneticilerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Sonun kadar aynı şartları, aynı anlaşmaları devam ettirecekleri için hatta bazıları daha fazla koyacakları için teşekkür ediyorum. Yarın takımımızla buluşacağız. Şimdiden 2 Nisan günü kongremize katılacak üyelerimize teşekkür ediyorum. Ne yapacağımız tam belli değil ama hiçbir şey yapmayacağımız kesinlikle olmayacak. Bunu net bir şekilde söylüyorum. İnşallah 2 Nisan bu mübarek ayda sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için bir milat olur. İnanın, rekabetin düzeldiği her ortam Fenerbahçe’ye yarayacak ortamdır. Diğer branşlarda gördüğünüz gibi. Bazılarının anlayacağı dilden söyleyeyim. Artık inşallah Türkiye’de münafıklara da son diyeceğimiz futboldakilerine sonuçlar çıkar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

“FENERBAHÇELİLERE SESLENİYORUM, LÜTFEN 7 NİSAN İÇİN HERHANGİ BİR BİLET TEMİNİNDE BULUNMAYIN”

Üyelerin konuşmalarının ardından tekrar kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şu yorumlarda bulunarak sözlerini noktaladı:

“Genelkurmay Başkanımız az ve öz konuştu ama durumu çok güzel ifade etti. Kısacası bir kez daha görev zamanı. Kesinlikle duygusal hareket emiyoruz. Herkesle konuşmaya çalışıyor ve gelen yazıları okuyoruz. Aklıselimin kazanacağı kararlar alacağımızı, kademe kademe ne yapacağımızı, neler talep edeceğimizi 2 Nisan’da herkesin de kabul göreceği şekilde üyelerimize aktaracağız. Konuşmacıların ortak söylemlerinden bir tanesi 9 Nisan’a bu işi bırakmayalım. 2 Nisan’da birlik beraberliğimizi, gücümüzü, ne karar alırsak alalım camianın konsolide olduğunu, bizle uğraşmayın mesajını hep beraber vermemiz gerektiği konusu ortak görüşlerden bir tanesi. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum kabul edilebilir bir durum değil. TFF seçimlerinde seçim yapmıyoruz, seçin yapıyoruz. Üyelerimizin dediği gibi siyaset futbolun içine girdikçe Fenerbahçe karşıtlığının artması, Fenerbahçe’nin önüne konan engellerin kat ve kat artması herkesin kabul edeceği, kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Ne yazık ki durum böyle. Artık bizim bunu kabul etmeyeceğimizi anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe adalet istiyor. Eşit muamele istiyor. Fenerbahçe özellikle son dönemde bize reva görülen bu muamelenin son bulmasını istiyor. Evet devlet Fenerbahçe’ye borçludur. Fenerbahçe devletten alacaklıdır. Fetö ile mücadelesinde ve duruşunda. Bekir beyin konuşmaları işi yanlış yere çekti. Bekir bey, Rahmi bey ile sözünden dışarı çıkmasam zaten başkan olmazdım. İşe aileyi lütfen katmayalım. İşimize, şirketimize gelecek zarardan da korkum şüphem olsa, cesaretimi kıracak bir unsur olsa zaten bugüne kadara yaptıklarımı da söylediklerimi de söylemezdim. Vedat Bayram; lobi yapın, haksızlığımızı dile getirin, gidebildiğiniz yere kadar gidin, diyor. Katılıyorum. Yapmadık zannetmeyin. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Daha fazla yapmamız gerekiyor. Hakan bey biraz evvel Türkiye’deki medyanın durumunu çok güzel özetledi. Bize en çok zarar verenler, Fenerbahçeli olduğunu söyleyenler. Belki eylem planımız içinde artık onlarla da nasıl muhatap olacağımızın da adını koymamız lazım. Fenerbahçe’ye dil uzatmanın veya Fenerbahçe’yi zayıflatmanın bir bedeli olduğunu anlatmakta fayda var. Sevil hanımla, Hakan bey çok güzel söyledi. Ne karar alınacaksa alınsın. Her şeyden önemlisi oradaki sayının sağlanması, tek ve yekvücut olduğumuzu göstermemiz verilebileceğimiz en büyük reaksiyondur, dediler. Katılıyorum. Bugün Federasyon 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçelilere sesleniyorum, lütfen 7 Nisan için herhangi bir bilet temininde bulunmayın. 7 Nisan için herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan akşamını bekleyin. Sizlerden özellikle rica ediyorum. Ata Aksoy bey Trabzon’da yaşananlarla ilgili kamu görevlileri sorumludur, diyor. Evet kamu görevlileri sorumludur. Buna müsaade edenlerin aynaya bakmasında fayda var. Böyle hata yapan ve güvenlik zafiyetinde bulunan Emniyet Müdürü ve Vali görevde kalıyorsa aslında Halil Umut Meler’in nasıl maçı bitirme gücü yoksa bu insanlarda bir yerden icazet almadan bunu yapabileceklerini sanmıyorum. Hala görevde olmaları açık ve net şekilde Fenerbahçe camiasına bir mesajdır. Sadece adalet ve eşit muamele istiyoruz. Sn. Aziz Yıldırım’ı katılıp katılmama konusuna burada girmeyeceğim. Kaya beye kesinlikle katılmıyorum. Birlik ve beraberlik ortamında kendi iç siyasetimizi yapmayalım. Söyledikleriniz gerçeklerden çok uzaktır. Kadın basketbolda Galatasaray ile maçımız var. Allah yollarını açık etsin. Fenerbahçe Beko’nun da Final Four yolunda Alba Berlin ile çok önemli maçı var. İnşallah iki müsabakanda da zaferle ayrılırız. Başkanımız dedi ki, ‘Ne şikesi memleket elden gidiyor.’ O zaman ciddiye almadınız sonra bu ülkenin nelerle muhatap olduğu hepinizin malumu. Bir kez daha Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak söylüyorum. Fetö mudur, başka bir şey midir, bilmiyorum. Futbol üzerinden kaos yaratılmaya çalışılıyor. Fenerbahçe’nin emeği ve yatırımları çalınıyor. Biz burada bunu haykırıyoruz. Futbol üzerinden kaotik bir ortam yaratılmaya çalışılıyor, diye. İkinci kez aynı hatayı yapmayın. Fenerbahçe hedef alınmıştır. Nasıl bir düzense Fetö ise Fetö, başka ise başka ama Fenerbahçe üzerinden ülkede toplumsal sıkıntı yaratmaya çalışan bir şebeke olduğunu ifade etmek istiyorum. Hafife almayın. Geçen sefer neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Söz konusu devletse boynumuz kıldan incedir ama Fenerbahçe Spor Kulübü de başkanından sokaktaki çocuğa kadar da bu camianın hakkını korumakta bizim vazifemizdir. Sevgi ve saygı ile selamlıyorum.”

