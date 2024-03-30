Gençlerbirliği camiası iftar yemeğinde bir arada

Ankara Kulübü'nün Ankara Konağı'nda düzenlenen iftar yemeğine Gençlerbirliği Başkan Vekili Metin Özarslan, eski başkan Niyazi Akdaş, son genel kurulda başkanlığı bir oyla kaybeden Serkan Aydın, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, yardımcısı Fertah Odabaşı, Ankaragücü eski başkanı Metin Akyüz, camianın önde gelenleri ve taraftarlar katıldı.

Gecede Başkanvekili Metin Özarslan, Niyazi Akdaş ve Serkan Aydın birlik ve beraberlik vurgusu yapan konuşma yaptı.

Taraftarlar Derneği Tayfun Bağlan ise camianın yoğun bir katılım gösterdiği buluşmaları sürdürceklerini ifade etti.