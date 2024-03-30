Gençlerbirliği camiası iftar yemeğinde bir arada

Ankara Kulübü'nün Ankara Konağı'nda düzenlenen iftar yemeğine Gençlerbirliği Başkan Vekili Metin Özarslan, eski başkan Niyazi Akdaş, son genel kurulda başkanlığı bir oyla kaybeden Serkan Aydın, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, yardımcısı Fertah Odabaşı, Ankaragücü eski başkanı Metin Akyüz, camianın önde gelenleri ve taraftarlar katıldı.
Gecede Başkanvekili Metin Özarslan, Niyazi Akdaş ve Serkan Aydın birlik ve beraberlik vurgusu yapan konuşma yaptı.
Taraftarlar Derneği Tayfun Bağlan ise camianın yoğun bir katılım gösterdiği buluşmaları sürdürceklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.