T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2017/846

Davacı Rukiye Akgünlü vekili özetle; Ankara ili, Çankaya ilçesi, Huzur Mah.,25449 ada, 6 parsel, 7 numaralı bağımsız bölüm, Ankara ili, Altındağ ilçesi, Güneşevler Mah.,23684 ada 13 parsel, 8 numaralı bağımsız bölüm, Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Çifteçeşmeler Köyü, 23a ada, 1281 parsel, Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Hardal köyü,136 ada, 15 parsel,134 ada, 7 parsel, 114 ada, 18 parsel,120 ada, 60 parsel, 113 ada, 14 parsel,120 ada, 288 parsel, 120 ada, 238 parsel,102 ada, 7 parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılardan Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Hardal Mahallesi, 55 cilt, 74 hane'de nüfusa kayıtlı, Musa ve Rukiye'den olma, 05/07/1963 Şarkışla doğumlu, 64633206796 T.C. kimlik nolu Veysel Akgünlü'nün yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden, bu kez adı geçen davalıya mahkememizde görülmekte olan bu davaya karşı beyanda bulunmak üzere duruşmanın atılı bulunduğu 23/05/2024 günü saat 09:47 de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın,(kendisinin) muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, duruşma günü, saati ve davanın özeti ile birlikte tebliğ olunur.