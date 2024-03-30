T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15091144-2023/286-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 08/11/2023 tarih ve 2023/286esas, 2023/686karar sayılı kararı ile; Yaşar ve Hatice oğlu, 30/01/1983 Ş.KOÇHİSAR doğumlu, AKSARAY, SARIYAHŞİ, Boğazköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:27409809256 SANIK EROL KILIÇ, hakkında;

Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, mahkememizde kanaat oluştuğundan sanığa verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK nın 51.mad. uyarınca ERTELENMESİNE, Sanığın 5237 Sayılı TCK’nun 51/3 maddesi gereği takdiren 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, ilişkin yokluğunda verilen gerekçeli kararın sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Ankara İli Gölbaşı İlçesinde bulunan Yerel (İlçe) gazetelerden birinde ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten 7 gün içerisinde Mahkememize veya aynı derecedeki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.