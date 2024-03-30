T.C. ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARAR NO : 2023/457
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/11/2023 tarihli ilamı ile 158/1.f, 158/1.f maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 3100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Köksal ve Zehra oğlu, 15/05/2000 doğumlu, Sivas, Gemerek, Karagöl mah/köy nüfusuna kayıtlı GAZİ CAN KAYAPINAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf talepleri tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRİAJI 50.000 altı YEREL GAZETE VE YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
KARAR NO : 2023/457
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.