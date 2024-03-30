T.C. ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/411 Esas

KARAR NO : 2023/457

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/11/2023 tarihli ilamı ile 158/1.f, 158/1.f maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 3100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Köksal ve Zehra oğlu, 15/05/2000 doğumlu, Sivas, Gemerek, Karagöl mah/köy nüfusuna kayıtlı GAZİ CAN KAYAPINAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf talepleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRİAJI 50.000 altı YEREL GAZETE VE YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.