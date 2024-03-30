T.C. ANKARA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/132

KARAR NO : 2023/883

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/12/2023 tarihli ilamı ile Hırsızlık suçundan TCK'nun 141/1, 43/1, 53 maddeleri gereğince neticeten 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Haydar ve Hüsne oğlu, 20.03.1984 doğumlu Hüseyin Kırıcı tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.