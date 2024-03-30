T.C. ANKARA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2023/883
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/12/2023 tarihli ilamı ile Hırsızlık suçundan TCK'nun 141/1, 43/1, 53 maddeleri gereğince neticeten 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Haydar ve Hüsne oğlu, 20.03.1984 doğumlu Hüseyin Kırıcı tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
KARAR NO : 2023/883
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.