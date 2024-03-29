Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politikanın her adımında barış ve kalkınma vizyonunu ön plana aldıklarını belirtip, "Ülkemiz için olsun, bölgemiz için olsun, güvenliğe temel tehdit, terörizmdir. Terörist örgütlerle mücadelemizde eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık. Bu başarının üç temel unsuru var. Güçlü siyasi liderlik; milli stratejik kabiliyetlerimiz ve başta Irak olmak üzere komşularımızla yeni ve yapıcı bir angajman süreci. Geldiğimiz bu kritik safhada, terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız" dedi.

​İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte sivil toplum kuruluşu, oda, iş dünyası ve fahri konsolosların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyanın büyük bir belirsizlik içinde seyrettiği günlerde istişare ve ortak akılla hareket etmenin önemine dikkat çekti. 31 Mart yerel seçimlerinin İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Bakan Fidan, "Ege Bölgesi ilk çağlardan itibaren medeniyet, kültür, ekonomi ticaret ve ulaşımın beşiği konumdadır. Bu nedenle genç cumhuriyetimizin ilk iktisat kongresinin İzmir'de toplanması da tesadüf değildir. Egemiz Türk milletinin dinamizmini, üretim ve ihracata yansıtan, Türkiye markasının bütün dünyada tanıtılmasında her daim başı çeken bir bölge oldu" dedi. Dışişleri Bakanı olarak göreve başladıktan sonra yatırımcıların önünü açmanın temel önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Fidan, "Müteşebbislerimizin küresel ölçekte önünü açmak, devletimizin ana stratejileri arasındadır. Bu çerçevede, merkez ve yurtdışı teşkilatımıza çektiğimiz ilk genelgeyi; ekonomi diplomasisine ayırdık. Büyükelçilerimize, başkonsoloslarımıza, küresel ve bölgesel ekonomi dinamiklerini tahlil ve takip etmeleri talimatı verdik. Özel sektörümüze gerek hak koruma gerek yol gösterme bağlamında, her zamankinden daha fazla destek olmaları beklentimizi ilettik" dedi.

'GÜVENLİĞE TEMEL TEHDİT TERÖRİZMDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dış politikanın her adımında barış ve kalkınma vizyonunu ön plana aldıklarını ifade eden Bakan Fidan, "Ukrayna'daki savaşı ve Gazze'deki mezalimi adil ve kalıcı barış temelinde sona erdirme arayışlarında ön plandayız. Balkanlar ve Güney Kafkasya'da bölgesel sahiplenme kültürünü yerleştirerek, barış ve istikrar için zemini yine biz kuvvetlendiriyoruz. Komşumuz Yunanistan ile olumlu gündem üzerinden ilişkilerimizi geliştirip, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Biz esasen hiçbir zaman Ege'de veya Doğu Akdeniz'de husumet yaratma arayışında olmadık. Ancak, yaşamsal çıkarlarımızı korumaktan da katiyen geri durmayacağız. Ülkemiz için olsun, bölgemiz için olsun, güvenliğe temel tehdit, terörizmdir. Terörist örgütlerle mücadelemizde eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık. Bu başarının üç temel unsuru var. Güçlü siyasi liderlik; milli stratejik kabiliyetlerimiz ve başta Irak olmak üzere komşularımızla yeni ve yapıcı bir angajman süreci. Geldiğimiz bu kritik safhada, terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız" diye konuştu.

'DİPLOMATİK ÇABALARIMIZA HIZ VERDİK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerçekleşmesi için büyük destek verdikleri Irak'ın Kalkınma Yolu ve Orta Koridor gibi projelerle, bölgesel ve küresel bağlantısallığı güçlendirmek istediklerini söyledi. Bakan Fidan, "Enerji güvenliğimizi de sağlama alıyoruz. Bunu yaparken, ortaklarımızla karşılıklı çıkarların korunmasını ve bölgesel iş birliğini teşvik eden bir anlayışı benimsiyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin hedefinin belli olduğunu kaydeden Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan; bu hedefe giden stratejilerin sonuç odaklı olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere müttefik ve ortaklarımızın, barışın tesisi ve bölgesel kalkınma yolundaki çabalarımıza, yapıcı katkı vermelerini bekliyoruz. Maalesef, bu stratejik yaklaşımı çoğu zaman göremiyoruz. Türkiye'ye bakışlarında, sığ ve günlük siyasi tartışmaların, ön yargıların hala baskın çıkabildiğine şahit oluyoruz. ABD ve AB ülkeleri ile bahsettiğim önyargılara rağmen, ekonomik ilişkilerimizi arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada, ticaret hacmimizin ve doğrudan yatırımların arttırılması ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması konularında diplomatik çabalarımıza da hız verdik. Sizlerin de bu taleplerinizi not aldım."

'OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA VARIZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında hükümetin İzmir'e yönelik hedeflerinin çok büyük olduğunu belirtip, "İzmir'i en gelişmiş enerji ve ulaşım ağlarıyla donatılmış, yoğun destek verdiğimiz yenilik eko-sistemi sayesinde, bilgi, teknoloji ve inovasyonu ticari başarıya tahvil eden, bütün küresel stratejik pazarlara erişebilen, gençlerimiz için parlak bir gelecek perspektifi sunan, ekonomik ve toplumsal kalkınmamıza öncülük eden bir dünya şehri yapmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 261 yurtdışı temsilciliği ile dünyadaki en geniş üçüncü diplomatik ağa sahip olduğunu söyleyen Hakan Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanlığı olarak sizlerle, İzmir için, Ege için, Türkiye için dünyanın her bir köşesinde omuz omuza çalışmaya varız. Bu, milletimize ve tarihimize karşı hepimizin boynunun borcudur."

İŞ DÜNYASI VİZE MUAFİYETİ İSTEDİ

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve tahıl koridoru konusunda üstlendiği inisiyatifin tüm dünyada taktirle karşılandığını dile getirip "Ticari ilişkilerin güçlenmesi için komşularla ilişkileri önemsiyoruz. Türkiye'nin AB projelerinde daha aktif rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin ve ülkemiz ekonomisini sırtlayan firmalarımızın rakipleriyle eşit şartlarda yarışabilmesi için yeni ticaret anlaşmalarına imza atılması ve mevcut anlaşmaların revize edilmesinin de gerektiğini düşünüyoruz. Gümrük Birliği sürecinin güncellenmesi elzemdir. Mal ve hizmet ihracatımızı arttırmak hedefine önem veriyoruz" diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, konuşmasında komşularla sıfır sorun politikasının önemine dikkat çekerek Körfez ve AB ülkeleri ile iyi ilişkilerin ekonomide rol oynadığını anlattı. Vize için müracaat süresinin uzun olduğunu dile getiren Yorgancılar, "Vize müracaatı en az birkaç ay sürüyor. Fuara gideceğiz, fuar süresi kadar vize için bekliyoruz. Vize serbestisi ile ilgili bize kolaylık sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.