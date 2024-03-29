Siirt’te öğrencileri taşıyan minibüs devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6’sı çocuk, 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Vali Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.