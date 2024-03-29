Koca: Yeşil Sincan İçin Çabalıyoruz

Ali Baran Fayık

İYİ Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca seçim çalışmalarını gazetemize anlattı.İyi Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Koca, Sincan'ın çok geride kaldığını ve Makus talihini yenmesi gerektiğini söyledi.

Her eli Sıkmaya Çalıştık

İyi Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca, “60 gün boyunca sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmadık. Ekibimizle Sincan’ı dolaştık. Sincan bizi bağrına bastı” dedi.

ÜRETEN SİNCAN DİYORUZ

Koca, “50 tane projemiz var. Toplumun tüm kesimine hitap ediyor. Asfalt üretme tesisi projemiz var. Belediyemiz üç katı masraf yapıp asfalt alacağına bir katı masrafla kendi asfaltını üretebilir ve Sincan’da asfaltsız sokak kalmaz. Hatta başka belediyeler satış yapılarak gelir de elde edilebilir. Enerjinin konuşulduğu günümüzde hiçbir aday bu yönde proje koymuyor. Biz yenilenebilir enerji konusuna önem veriyor ve proje geliştiriyoruz. Bunları da

Sincanlılara anlattık. Kendi kendine yetebilen bir belediye hedefimiz var. Yeşil Sincan için çabalıyoruz. ‘Üreten Sincan’ diyoruz"ifadelerini kullandı.

Sincan Çok Geride Kaldı

Koca," Entegre et tesisi projemiz var. Hem hayvancılığı hem istihdamı artıracak bir proje. Ben bugün Sincan’da pazarların üzerini kapatacağım demekten utanıyorum ancak pazarlarımızın üstleri açık biz gelince kapatacağız. Kışın karda soğukta yazın sıcakta alışveriş yapana da esnafa da çile olmayacak. Huzurevi projemiz, zihinsel engelliler için tatil projemiz gibi dezavantajlı bireyler için de projelerimiz var. Bizim artık akıllı şehirleri konuşmamız lazım. Sincan çok geride kaldı. Makus talihini yenmesi lazım. Gençleriyle, ev kadınlarıyla, emeklileriyle herkese yaşanabilir modern bir Sincan vadediyoruz. Sincan tarihinde hiçbir muhalefet partisinin yapmadığı baskıyı yapıyoruz. Genel Başkanı’mız Sayın Meral Akşener de seçim sürecimizde iki kez Sincan’a geldi Sincanlılarla buluştu. Onun ve Sincanlıların desteğiyle iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.