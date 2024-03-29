"İstanbul'u da Ankara'yı da kazanacağız”

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Pazar ve esnaf ziyaretinde bulunan Yeniden Refah Partisi İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz, “Partimizden bazı arkadaşlarımızı etkilemek suretiyle, seçim kampanyasında bize karşı iç muhalefet oluşturmak isteyen iç ve dış güçler ortaya çıktı. Bunlar partimizi büyüten unsurlar çünkü partimizin sahadaki gücünü gören bazı parti yöneticileri içerimizde fitne ateşi ortaya koymak istediler ama bunda başarılı olamadılar. Özelikle de bizim seçim kampanyamızın çok aktif olması rahatsızlığa neden oldu. Erbakan hocamızın tabiriyle gulu gulu dansı yapmaya başladılar. Bu bizim 31 Mart'taki gücümüzü de önceden bir bakıma ilan etmemize neden oldu. Partimiz dimdik yukarı çıkan bir ivme ile zafere doğru ilerliyor” dedi.

Yerel seçim kapsamında Çatalca'da pazar ve esnaf ziyaretinde bulunan Yeniden Refah Partisi Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz'e, Yeniden Refah Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz, ilçe başkanları ve Yeniden Refah İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Yeniden refah kadın kolları üyeleri, gençlik kolları üyeleri ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Pazar günü ahlaklı belediyecilik oylanacağını söyleyen Yeniden Refah Partisi Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz “Ahlaklı belediyecilik için tüm Türkiye'de seçim çalışmaları devam ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'de en çok belediye kazanan parti olacağımızı buradan ilan edebiliriz. Bugün Çatalca'da da çok güzel bir seçim kampanyası gerçekleştirdik. İl başkan yardımcılarımız aynı zamanda, Yeniden Refah Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz başkanımız, değerli ilçe başkanlarımız ve İstanbul milletvekilimiz Doğan Bekin ve kadın kollarımız, gençlik kollarımız, değerli teşkilat üyelerimiz ile birlikte heyecanlı bir seçim kampanyası gerçekleştiriyoruz. Bu gece yarısına kadar da devam edeceğiz” diye konuştu.

"DİMDİK YUKARI ÇIKAN İR İVME İLE ZAFERE İLERLİYORUZ"

Seçim kampanyası boyunca bu sürece zarar vermek isteyenler olduğunu belirten Altınöz, “Bizim partimizden bazı arkadaşlarımızı etkilemek suretiyle, seçim kampanyasında bize karşı iç muhalefet oluşturmak isteyen iç ve dış güçler ortaya çıktı. Bunlar partimizi büyüten unsurlar çünkü partimizin sahadaki gücünü gören bazı parti yöneticileri içerimizde fitne ateşi ortaya koymak istediler ama bunda başarılı olamadılar. Özelikle de seçim kampanyamızın çok aktif olması rahatsızlığa neden oldu. Erbakan hocamızın tabiriyle gulu gulu dansı yapmaya başladılar. Bu bizim 31 Mart'taki gücümüzü de önceden bir bakıma ilan etmemize neden oldu. Üye sayımız arttı ve 520 bini geçti. Türkiye'nin en çok üye sayısı olan üçüncü partisiyiz. 520 bini geçmek çok önemli bir konu. Biz partimizi kurduğumuz zaman son dönemde her gün 5 bin üye yaptık. Partimiz dimdik yukarı çıkan bir ivme ile zafere doğru ilerliyor. Zaten 31 Mart akşamı bunu hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

"İDDİASINI İSPAT ETMEYEN MÜFTERİDİR, AHLAKSIZDIR"

Seçim kampanyalarını başka bir partinin finanse ettiğine dair iddialar olduğunu açıklayan Altınöz, "Bu arkadaşların iddialarını ispata davet ediyorum. Bir iddia sahibi iddiasını ispat etmek zorundadır. Hem hukuki, hem insani hem de İslami olarak bu arkadaşlarımızın bunu ispat etmelerini istiyoruz. İddiasını ispat etmeyen müfteridir, ahlaksızdır. Biz ahlaklı belediyecilik yapmak için yola çıkmış insanlarız. Bizim kampanyamızı tamamen burada gördüğünüz samimi teşkilat mensuplarımızın destekleriyle karışılıyoruz. Bizim partimizde asgari ücret alıp yüzde onunu bağışlayan insanlar var. Üniversite okuyup cebindeki parayı partimize bağışlayan kardeşlerimiz var. Özellikle pankartlarımızın, broşürlerimizin, afişlerimizin İstanbul'da çok yaygın olması bazı partileri çok rahatsız etmiş. Hatta bizimle hukuki ve insani olarak yakın olan arkadaşlarımızın bile başka belediye başkan adaylarının bile bize çamur atmaya kalkması anlaşılır bir şey değil. Siz de çalışın siz de kazanın. Gece gündüz, yağmur çamur demeden teşkilatımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz. Kazanacağımızı gören rakiplerimiz bizi tebrik etmeli çünkü bu teşkilatın çalışması sonucu bir başarı elde edilecek. Biz tüm partilere saygılıyız, hepsinin standını ziyaret ediyoruz. Biz komplekssiz bir partiyiz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan Yeniden Refah'ı kurduğundan beri iki konuyu çok önemsiyoruz. İyi olan işleri takdir edeceğiz, eksiklerin giderilmesini sağlayacağız, yanlışlar varsa iktidarı uyaracağız demişti. Bir de siyasete nezaket ve zarafet getireceğiz demişti. Bunu Türkiye'de tek söyleyen Genel Başkanımız Erbakan'dır. Biz de bu çerçevede ilerliyoruz. İnşallah gece gündüz çalışıp, İstanbul'u da Ankara'yı da kazanacağız” ifadelerini kullandı.