Xiaomi Fan Festivali başlıyor

Xiaomi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Xiaomi Fan Festivali ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Her yıl şirketin kuruluş yıldönümü olan 6 Nisan'da düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanındaki Xiaomi Fanları için özel promosyonlar yapılıyor ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Şirketin 14. kuruluş yıldönümünü kapsamında festival bu yıl "İkonik Anlar" teması altında düzenlenecek ve Xiaomi fanlarıyla birlikte yaşanan ortak anlara odaklanacak.

6 Nisan'dan itibaren indirimli fiyattan cihazların satışta olacağı Xiaomi Fan Festivali 23 Nisan'a kadar devam edecek. Bu kapsamda Xiaomi'nin en sevilen serilerinin cihazlarından biri olan Redmi Note 11 Pro+ 5G 6GB + 128GB modeli indirimli kullanıcı fiyatı 10,599 TL olurken 8GB + 256GB modeli indirimli kullanıcı fiyatı 12,099 TL olacak.

Redmi Note 12 6GB + 128 GB modeliyse sadece 8,099 TL'ye satın alınabilecek. Bunların yanı sıra POCO F5 Pro 12 + 512 GB 26,999 TL özel fiyatla satışta olurken Xiaomi'nin en beğenilen tabletlerinden Redmi Pad SE 8 GB + 256 GB 7,299 TL'ye kullanıcılarla buluşacak.

Özel bir gün için özel bir cihaz

Bu yılki Xiaomi Fan Festivali anısına Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+ 5G'nin Xiaomi Fan Festivali Özel Sürümünü fanların beğenisine sunuyor.¹ Bu özel cihaz, Xiaomi Fan Festivali logosuyla süslenmiş Mistik Gümüş arka kaplamasıyla öne çıkıyor. Karmaşık bir tasarım süreciyle oluşturulan arka kısım CMF, camla kaplı gümüş bir film tabanı içeriyor. Bu arka kapağın üzerinde nanolitografi kullanılarak titizlikle hazırlanmış bir süper logo bulunuyor. Sonuç olarak ortaya çıkan kırılma efekti, logonun büyüleyici bir ışık ve gölge oyunuyla canlanmasını sağlıyor.

Gümüş kabartmalı ve logolu özel bir kutuyla sunulan Xiaomi Fan Festivali Özel Sürümü, cihazın metalik arka yüzünü tamamlayan özel bir duvar kağıdının yanı sıra kullanıcıların kendi benzersiz logo desenlerini oluşturmalarına olanak tanıyan çeşitli Xiaomi Fan Festivali temalı çıkartmalarla birlikte geliyor. Bu koleksiyon sadece Xiaomi'nin teknolojik gücünü kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda hayranlara markayla bağlantı kurmanın somut bir yolunu sunarak festival için özel olarak tasarlanan cihazı Xiaomi Fan Festivali'nin değerli bir hatırası haline getiriyor.

Xiaomi Fan Festivali Özel Sürümü, 29 Mart 2024 tarihinden itibaren katılımcı ülke ve bölgelerde ön siparişe açılacak. Cihazın sınırlı sayıda satışa sunulması nedeniyle ve sıkı Xiaomi Fanlarını ödüllendirmek amacıyla, öncelikli satın alma ayrıcalıklarından yararlanmaları için az sayıda şanslı kişiye F kodu dağıtılacak.²

Sıkı Xiaomi Fanlarına özel kampüs turu

Bu yılki Xiaomi Fan Festivali yalnızca yeni ürünleri sahneye taşımakla kalmıyor, aynı zamanda bazı fanların benzersiz bir etkinliğe katılması için ilk kez bir fırsat sunuyor. Sıkı fanlardan oluşan bir grup, 12 Nisan'da Xiaomi Global Kampüsünü ziyaret edecek ve burada Xiaomi Laboratuvarlarını gezme ve şirketin yenilikçi ürünlerinden bazılarını deneyimleme şansına sahip olacak.

Xiaomi Fan Festivali'nin Tarihçesi

İlk olarak 2012 yılında şirketin kuruluşunun ikinci yıldönümünde düzenlenen Xiaomi Fan Festivali (XFF), Xiaomi Fanlarına duyulan minnettarlığı ifade etmek için 6 Nisan'da her yıl düzenlenen bir kutlama haline geldi.

Xiaomi Fan Festivali, ilk olarak Çin'de başladı, ardından 2015'te Hindistan ve Endonezya'da düzenlenmeye başlandı ve son olarak 2018'de Avrupa pazarlarına girdi. Şu anda dünya genelinde 40'tan fazla ülke ve bölgede düzenleniyor.

Sorumluluk Reddi

¹ Xiaomi HyperOS, Redmi Note 13 Serisinde 25 Mart'tan itibaren OTA yoluyla kullanıma sunulacak.

² Öncelikli satın alma kodu, kullanıcıların bir Xiaomi ürününü stokta olmamasına rağmen alışveriş sepetlerine eklemelerine olanak tanıyan bir koddur. İlgili F kodları yalnızca katılımcı ülke ve bölgelerde mevcut olacaktır.