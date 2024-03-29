Bağımsız Türkiye Partisi saha çalışmalarını devam ettiriyor. İBB Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz ilçe ilçe gezerek faaliyetlere katılıyor.

Erdoğanyılmaz akşam saatlerinde Zeytinburnu’da açılan standı ziyaret etti. Vatandaşlarla sıcak sohbetler kuran BTP adayı gençlerin ilgisinden hayli memnun kaldı.

BTP bu seçimlerde çığ gibi büyüdü

BTP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Seher Toraman ile birlikte kısa bir açıklama yapan Cihan Erdoğan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Zeytinburnu standına her zaman olduğu gibi gençlerin ilgisi çok yoğundu. Hem Seher Başkan'a hem Zeytinburnu teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyondu. Bağımsız Türkiye Partisi bu seçimlerde çığ gibi büyüdü. Gençlik kollarına ve AR-GE merkezimize çok sayıda başvuru oldu.

Bu stantta da çok sayıda gençle iletişime geçtik. Halk artık iktidarın da muhalefetin de kendisini temsil etmediğini çok iyi biliyor ve BTP'nin ortaya koyduğu projelere, çözüm önerilerine, siyasi polemiklerle değil, insan, bilim ve teknoloji odaklı ürettiğimiz çözümlerin değerinin farkında. Bu bizi çok mutlu etti.”

Seher Toraman: Yakın zamanda bu fikir iktidar olacak

Bağımsız Türkiye Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Seher Toraman da vatandaşların ilgisinden memnundu.

Toraman “Gerçekten halkta bir kırılma oluşmuş, bunu biz sahada da görüyoruz. Sadece gençler değil, her yaş grubunda bir kırılma var. Çok yakın zamanda bu fikir iktidar olacak ben bunu görüyorum, onun müjdesini buradan vermek istiyorum. Hiç kimse şüphe etmesin, bu fikir çok yakında iktidar olacak” diye konuştu.