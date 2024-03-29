Kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Nurdağı yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönüne ilerleyen Kadir K. (29) yönetimindeki 31 AJE 291 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Cemal Sönmez'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Cemal Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cemal Sönmez’in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Kadir K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.