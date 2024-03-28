Heyelan'da yaşamını yitirmişti

Trabzon Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde müteahhit firma tarafından sürdürülen Of-Hayrat Grup İçme Suyu projesinin çalışmalarının yürütüldüğü yamaç alanda, dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Projede kaynak işlemi gerçekleştiren işçiler İbrahim Keskin, Dinçer Uzunosmanoğlu (56) ve Mehmet Sultan Allahverdi (50), kayan toprak kütlesinin altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, 3 işçinin cansız bedenine ulaştı.

4 ÇOCUK BABASIYDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 4 çocuk babası İbrahim Keskin için Arsin ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ile Keskin'in ailesi ve sevenleri katıldı. Keskin'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesi Rize'nin İyidere ilçesinde ikindi vakti, Dinçer Uzunosmanoğlu ise yarın kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.