Cumhurbaşkanı Erdoğan,oyuncak Togg dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki partisi tarafından düzenlenen Gökdere Meydanı'ndaki miting için kente giriş yaptı. Miting öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen gençlere Togg'un oyuncak aracını hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan helikopter saat 12.30’da Merinos Stadyumu’na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile alandan ayrılan Erdoğan, kendisini bekleyenleri selamlarken, çocuklara da Togg'un oyuncak arabası ile oyuncak bebek dağıttı. Erdoğan’ın Bursa’daki ilk durağı Heykel’deki Bursa Valiliği binası oldu. Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ve tören mangası tarafından karşılandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.