Sahte içki operasyonuna 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik İzmir merkezli Aydın ve Manisa'da operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonlarda 3 ev, 3 iş yeri, 3 depo ile 4 araç arandı. 15 ton etil alkol, 4 etil alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol bidon doldurma makinası, 1 soğutucu fan, 1 folyo kapatma makinesi, 1 alkolmetre, 1 aktarım motoru, 5 bin 250 bidon kapağı, 1873 taklit etiket, 1280 adet 1 litrelik etil alkol şişesi, 200 adet 5 litrelik etil alkol bidonu ve 200 adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve B.D. tutuklandı, diğer 7 şüpheli ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen etil alkollerden yaklaşık 33 bin şişe sahte içki üretilebileceği ve piyasa değerinin 30 milyon TL üzerinde olduğu belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.