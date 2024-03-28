Aracın kapısına tutunarak sürüklendi

California polisi 23 Mart’ta yayınladığı polis kamerası görüntüleriyle birlikte yaptığı açıklamada, olayın 27 Ocak’ta gerçekleştiğini ve aile içi şiddet şüphelisinin ilk olarak aracıyla kaçtığını belirtti. Polis kamerası görüntülerinde kovalamacanın bir süre araçla devam ettiği, şüphelinin aracının lastiklerinden birinin parçalanması sonucunda aracını yoğun trafikte terk ettiği ve başka bir araca binmeye çalıştığı görüldü. İkinci aracın hareket etmesiyle kapı koluna tutunan şüpheli, bir süre sürüklendi ve yayan kaçmaya çalıştı ancak polis, 40 yaşındaki Juan Miguel Valdez'i vurarak durdurdu.

Valdez, hastanede tedavi gördükten sonra aralarında araba hırsızlığı, zorunlu alıkoyma, kaçakçılık, gözaltına direnme ve daha önceki bir suçtan dolayı şartlı tahliye sırasında ağır suç işlemenin de bulunduğu beş ağır suçtan dolayı tutuklandı.