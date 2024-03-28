6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü

Olay, saat 11.00 sıralarında Hacıseyitali Mahallesi Seyyidharun Bulvarı'nda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Alzheimer hastası Hatice Aypar, balkondan bakarken dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Aypar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Aypar'ın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.