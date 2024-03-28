6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü

Olay, saat 11.00 sıralarında Hacıseyitali Mahallesi Seyyidharun Bulvarı'nda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Alzheimer hastası Hatice Aypar, balkondan bakarken dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Aypar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Aypar'ın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.