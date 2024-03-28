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6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası Hatice Aypar (70), hayatını kaybetti.

6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü mask
6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü
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Olay, saat 11.00 sıralarında Hacıseyitali Mahallesi Seyyidharun Bulvarı'nda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Alzheimer hastası Hatice Aypar, balkondan bakarken dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Aypar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Aypar'ın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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28 Mar 2024 - 12:48 DHA Konya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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