Artvin'de Tolga Gül yası

Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Erzurum kara yolunun 12'nci kilometresinde Oruçlu köyünde meydana geldi. Yusufeli ilçesine haber takibinden dönen TRT Haber Muhabiri Fatih Tüysüz idaresindeki 34 FZJ 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada, sürücü Tüysüz ile otomobildeki Artvin Çoruh Postası İmtiyaz Sahibi Tolga Gül, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tolga Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği ameliyat sonrası Fatih Tüysüz'ün tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Kaza anı, olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; hızla giden otomobilin bir anda yoldan çıkıp yamaca çarptığı görüldü.

İki dönem Artvin Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı yapan, evli ve 2 çocuk babası olan Tolga Gül'ün ölümü, 2 çocuk babası Fatih Tüysüz'ün de yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermesi, kent ve bölge basın camiasında derin üzüntüye neden oldu. Gül'ün cenazesi, yarın Artvin Gazeteciler Dernek binası önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, taziye mesajı paylaştı. Altun, mesajında, "Artvin'de haber takibinden dönerken meydana gelen trafik kazasında vefat eden Çoruh Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tolga Gül'e Allah’tan rahmet diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavisi süren TRT Haber muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar temenni ediyorum" dedi.