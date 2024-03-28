Tekirdağ'da 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin durdurduğu çekici üzerinde taşınan bir otomobilde 15 bin 133 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine otomobil yüklü çekiciyi durdurdu. Polisin çekici üzerindeki otomobilde yaptığı aramada 15 bin 133 uyuşturucu hap ile 3,11 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla bağlantılı olan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., T.K ve R.K., çıkarıldığı hakimlikte, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.