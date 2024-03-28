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Trafik kuralına uymadı, kaza yaptı

Çekya’da lüks bir otomobilin alkollü sürücüsü, kısa bir süre içinde 4 trafik kuralını ihlal ederek yaptığı kaza, trafik kamerasına yansıdı.

Trafik kuralına uymadı, kaza yaptı
Trafik kuralına uymadı, kaza yaptı
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Çekya polisi, açıklamasında 24 Mart’ta bir kavşakta meydana gelen kazada alkollü bir sürücünün yeşil ışıkta bekleyerek kırmızı ışıkta yola koyulduğunu, sürat yaparak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve diğer bir araca çarparak durduğunu belirtti. Alkollü sürücünün ehliyetin de olmadığını ifade eden polis, “50 yaşındaki adam, aynı anda 4 suç işledi: kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve direksiyon başında alkollü olmak” açıklamasını yaptı.

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28 Mar 2024 - 12:20 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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