Trafik kuralına uymadı, kaza yaptı

Çekya polisi, açıklamasında 24 Mart’ta bir kavşakta meydana gelen kazada alkollü bir sürücünün yeşil ışıkta bekleyerek kırmızı ışıkta yola koyulduğunu, sürat yaparak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve diğer bir araca çarparak durduğunu belirtti. Alkollü sürücünün ehliyetin de olmadığını ifade eden polis, “50 yaşındaki adam, aynı anda 4 suç işledi: kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve direksiyon başında alkollü olmak” açıklamasını yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.