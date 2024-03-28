Trafik kuralına uymadı, kaza yaptı

Çekya polisi, açıklamasında 24 Mart’ta bir kavşakta meydana gelen kazada alkollü bir sürücünün yeşil ışıkta bekleyerek kırmızı ışıkta yola koyulduğunu, sürat yaparak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve diğer bir araca çarparak durduğunu belirtti. Alkollü sürücünün ehliyetin de olmadığını ifade eden polis, “50 yaşındaki adam, aynı anda 4 suç işledi: kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve direksiyon başında alkollü olmak” açıklamasını yaptı.