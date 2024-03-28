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Çağdaş Bodrum'un konuğu Galatasaray

Geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Koleji'nde dördüncü yenilgisini alan ve lig tablosunda alt sıralara gerileyen Çağdaş Bodrum Spor, 6 maçlık süreçte düşme hattından uzaklaşmak için yarın Galatasaray Ekmas'ı evinde konuk edecek.

Çağdaş Bodrum'un konuğu Galatasaray mask

Geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Koleji'nde dördüncü yenilgisini alan ve lig tablosunda alt sıralara gerileyen Çağdaş Bodrum Spor, 6 maçlık süreçte düşme hattından uzaklaşmak için yarın Galatasaray Ekmas'ı evinde konuk edecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşecek müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Ligdeki ilk sezonunda 7 galibiyetle mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, sondan ikinci sıradan kurtulma mücadelesi verirken, Galatasaray ise 12 galibiyetle play-off umutlarını sürdürüyor.

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28 Mar 2024 - 12:18 DHA Muğla- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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