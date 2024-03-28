Çağdaş Bodrum'un konuğu Galatasaray

Geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Koleji'nde dördüncü yenilgisini alan ve lig tablosunda alt sıralara gerileyen Çağdaş Bodrum Spor, 6 maçlık süreçte düşme hattından uzaklaşmak için yarın Galatasaray Ekmas'ı evinde konuk edecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşecek müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Ligdeki ilk sezonunda 7 galibiyetle mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, sondan ikinci sıradan kurtulma mücadelesi verirken, Galatasaray ise 12 galibiyetle play-off umutlarını sürdürüyor.