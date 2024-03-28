Çağdaş Bodrum'un konuğu Galatasaray

Geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Koleji'nde dördüncü yenilgisini alan ve lig tablosunda alt sıralara gerileyen Çağdaş Bodrum Spor, 6 maçlık süreçte düşme hattından uzaklaşmak için yarın Galatasaray Ekmas'ı evinde konuk edecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşecek müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Ligdeki ilk sezonunda 7 galibiyetle mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, sondan ikinci sıradan kurtulma mücadelesi verirken, Galatasaray ise 12 galibiyetle play-off umutlarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.