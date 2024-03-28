9'uncu turdan da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 4 gün önce doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için hafta başında sandık başına gitti. 2 gün boyunca gerçekleşen 5 oylamada, adayların hiçbiri 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. Bunun üzerine yeniden adaylık başvurusu alınarak, seçim tekrarlandı. İlk seçimde 5 aday yer alırken, 2'nci seçime en çok oyları alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk başvurdu.

Dün 3 aday ile yapılan 6'ncı, 7'nci ve 8'inci tur oylamalarından da sonuç çıkmadı ve bugün en çok oy alan 2 aday arasında 9'uncu tur oylaması yapıldı. 336 üyenin katılımıyla gerçekleşen oylamada, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 119, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 138 oy aldı. Ayrıca 11 oy boş kullanıldı ve 68 oy geçersiz sayıldı. Bu turdan da sonuç çıkmayınca 10'uncu tur oylamasına geçildi.