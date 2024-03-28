Minikler'den küçük defile

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Minik öğrenciler katılanlardan büyük beğeni aldı. Etkinlikte konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren, "Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.