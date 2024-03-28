28 Mar 2024 - 12:10 - Eğitim

Minikler'den küçük defile

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler atık poşet, kağıt, plastik ve çeşitli malzemelerden hazırladıkları ilginç ve çevre dostu tasarımlar ile podyumda yürüdü.