- Eğitim

Minikler'den küçük defile

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler atık poşet, kağıt, plastik ve çeşitli malzemelerden hazırladıkları ilginç ve çevre dostu tasarımlar ile podyumda yürüdü.

Minikler'den küçük defile
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Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Minik öğrenciler katılanlardan büyük beğeni aldı. Etkinlikte konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren, "Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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28 Mar 2024 - 12:10 DHA Burdur- Eğitim

Mahreç  Dha Ajansı

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