Taş Kağıt Makas’ta neler oluyor?

Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde; Umut, Fecir’le yıllar sonra karşı karşıya geldi ve kararlı bir avukat olarak Fecir’e meydan okudu. Harun, Umut’u Fecir konusunda uyarsa da Umut’un “Benim için tek bir çıkış var, babamı kurtarmak ve düzeninizi başınıza yıkmak” sözleri, davasında ne kadar kararlı olduğunu gösterdi.

Umut’un Tarık davasında gösterdiği performanstan çok etkilenen Rüya, ona destek olurken; ikilinin yan yana gelmesi hem Harun’u hem Fecir’i hem de Alev’i rahatsız etti.

“İYİ Kİ DOĞDUN BABAM”

Doğum gününü kutlamak için babasını ziyaret eden Umut ve Rıza’nın sıcacık anları, izleyenleri yine derinden etkiledi. Fecir tarafından ölüm emri verilen Rıza, görüş sonrası hücresi yerine koğuşa alınınca izleyenler için gergin bekleyiş de başladı.

ALEV’İN İÇTEN İTİRAFLARI

Umut’u yıllar sonra karşısında bulan Alev, alkolü fazla kaçırınca Umut’u yanına çağırdı. Sarhoş olmanın verdiği cesaretle Umut’a içindeki her şeyi döken Alev’in tatlı anları sosyal medyada da çok konuşuldu. Umut’un sırtında eve dönen Alev’in “Ben hala aşığım ona…” sözleri, Umut’a karşı duygularının bir an bile sönmediğini gösterdi. Sabah Fecir tarafından eve gönderilen hediye araba ise hem Alev’i hem de ailesini şoka uğrattı.

UMUT, EMİRKIRANLAR’IN OYUNUNU BOZDU

Videodaki kişinin Tarık Yalman olmadığını, olayların kurmaca olduğunu iddia eden Umut, süper hafızası sayesinde daha önce gözden kaçan tüm ayrıntıları mahkemeye sundu. Umut “Bu kumpası kuranların kim olduğunu bilmiyorum” dese de Betül’e yönelttiği sorularla davanın seyrini değiştirdi. Betül, duruşmaya gelen babasını da görünce gerçekleri itiraf etti ve Tarık Yalman’ın masum olduğu ortaya çıktı. Tarık, Umut’a teşekkür etmek için Emirkıran’ların yürüttüğü tüm illegal belgelerin içinde olduğu bir flash bellek teslim etti. Tarık’ın “Burada göreceklerin Emirkıranlar’la savaşında çok işine yarayacak” sözleri, Umut’un, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği savaşta, bir adım öne geçtiğinin sinyallerini verdi.

RIZA TEHLİKEDE

Heyecanın bir an bile dinmediği bölüm finali ile de çok konuşuldu. Fecir’in talimatı ile Rıza’nın ölümle burun buruna geldiği o anlar nefes kesti. Rıza’nın başına ne geldiği ise dizinin 3 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde izleyici ile buluşacak.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.