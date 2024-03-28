- Asayiş

Araba bagajından kaçak göçmen çıktı

Elazığ’da polisin durdurduğu otomobilin bagajında 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü M.K., tutuklandı.

Araba bagajından kaçak göçmen çıktı mask
Araba bagajından kaçak göçmen çıktı
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde M.K.’nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagaj bölümünde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan M.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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28 Mar 2024 - 11:50 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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