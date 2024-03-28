Mandalinci:" Su sorununu çözmek için projelerimize başlayacağız"

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, 31 Mart'taki seçimlere sayılı günler kala esnaf ziyaretleri, gençlik buluşmaları, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileriyle istişareler yaparak hem projelerini anlatıyor hem de gelen talepleri dinliyor. Bodrum'da sivil toplum kuruluşlarının yaptığı işleri destekleyeceğini ve Bodrum'a uluslararası anlamında işler yapacağını söyleyen Mandalinci, "Belediye olarak vakıflarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın iş ve işlemlerini destekleyerek hem kültürel hem turizm anlamında hem de sanat anlamında daha çağdaşlaşmış daha uluslararası çapta işler üreten bir Bodrum yaratacağız" dedi.

'PROJELERLE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAĞIZ'

Bodrum'da trafik düzenlemesi ve yoğunluğuyla ilgili yapacağı projeleri anlatan Mandalinci, "Öncelikle göreve geldikten sonra bölgemizin Ramazan Bayramı'yla beraber trafik sirkülasyonu ve yerli yabancı turist ağırlama potansiyelimiz artacak. Öncelikle Bodrum'un son yıllardaki en kronik sorunu olan su sorunlarını bertaraf etmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'yle ilk 100 günde hızlı bir şekilde aksiyon alıyor ve bu noktada projelerimize başlıyor olacağız. Daha sonra trafik ve yolların sağlıklı olmasıyla alakalı yine Muğla Büyükşehir Belediyesi'yle el ele vererek trafiğin işlevsiz olduğu ve yolların bozuk olduğu caddelerimize sıcak asfalt çalışmamıza başlayacağız. Trafik yoğunluğuyla ilgili çalışmalarımız olacak. Özellikle ara yolların bakımlarını yaparak ana yoldaki trafik yükünün ara akslara dağılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Mandalinci, uzun vadede, orta ölçekli projelerde İstanbul Ticaret Üniversitesi'yle yaptıkları trafik kavşak ve sinyalizasyon düzenlemesi çalışmalarını hayata geçirerek Bodrum'da trafik yükünün hem yazın hem de kışın işlevsel bir şekilde sirkülasyonunun net bir şekilde sağlanması ve trafik yoğunluğunun azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yaacaklarını kaydetti.

Mandalinci, "Bir imar yolu var Konacık'tan Girelbeli'ne kadar uzanan onu da ivedilikle açmak suretiyle Yalıkavak erişimini en azından hızlı bir şekilde sağlamak istiyoruz. Yalıkavak-Torba yolu büyükşehrimize ait, bu 2 şeritli yolu da hızlı bir şekilde 4 şeritli yola çıkararak oradaki trafik yükü ve yoğunluğunu azaltmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'PLAJLARIN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMASI İÇİN ADIMLAR ATACAĞIZ'

Vatandaşların plajlardan etkin bir şekilde yararlanması için projeler geliştirdiklerine dikkati çeken Mandalinci, şöyle devam etti: "Akyarlar bölgemizde site toplantısı yaptık. Bodrum'un her yerinde yapıyoruz. Sitelerle şunu konuşacağız. Orada bir plajımız var, bu plaj halk plajı da olabilir özel plaj da olabilir. Hangi plaj olursa olsun, vatandaşımızın oradan faydalanma hakkı vardır. O nedenle site sakinleriyle ve vatandaşlarla şunu konuşacağız, bir site 30 şezlong atmak yerine 10 şezlong atacak. 10 şezlong belediye koyacak ve 10 şezlongda tamamen vatandaşın kullanımında olacak, yani imece usulü böleceğiz. Halkın etkin bir şekilde plajlardan yararlanması için gerekli adımları atıyor olacağız. İşletmelerle de bunu konuşacağız. 3,5 aya daralan bir turizm sezonundan bahsediyoruz. Burada işletmelerimiz şezlong hizmetleriyle beraber tabi ki bir girdi sağlamakta, turizm faaliyetlerini işlevsel yürütmekte. Ancak, orada bir sıkıntı varsa halkımız o sahillerden etkin bir şekilde yararlanamıyorsa onu da işletme sahipleriyle konuşarak sahilin belli bir kısmını işletme belli bir ön kısmını vatandaşlara açacak şekilde bu düzenlemeleri yapacağız. Onun dışında 50'nin üzerinde belediye plajımız var. Daha önce belediye plajlarımızda şezlong ve şemsiye hizmeti veriyorduk. Şu an sadece şemsiye hizmeti veriyoruz. Göreve geldikten sonra yeniden yeni bir düzenleme yaparak o halk plajlarımıza hem şemsiye hem şezlong hem sahilleri temiz tutulmasından hem vatandaşlarımızın sahilden daha keyifli vakit geçirip daha ergonomik kullanmasını sağlayacağız."

SANAT DOLU KENT BODRUM

Bodrum'un kültür, sanat, turizm ve doğayla eşgüdümlü projeleriyle ilgili konuşan Mandalinci, "Bodrum'da bir mimar olarak güzel sanatlardan gelen bir kardeşiniz olarak Bodrum'un sanatla, kültürle turizmle ve doğayla tam entegrasyonu sağlanması için adımları atıyor olacağız. Herodot Kültür Merkezi'nde yılın belli aylarında konserlerimiz, sergilerimiz, fuarlarımız ve kültürel etkinliklerimiz düzenleniyor. Bodrum Sağlık Vakfı'ndayız ve burada hem gönüllü hem de öğrencilerimizin düzenlemiş olduğu sergilerimiz var. Burada güzel işler var. Biz belediye olarak vakıflarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın iş ve işlemleri destekleyerek hem kültürel hem turizm anlamında hem de sanat anlamında daha çağdaşlaşmış daha uluslararası çapta işler üreten bir Bodrum yaratacağız. Açık festivaller yapacağız insanlarımızı sanatsal sokaklara yönlendireceğiz. Buraya yapacağımız kent objeleriyle çok güzel estetik duran kent mobilyalarıyla beraber tamamen sanatsal bir Bodrum sokaklarını yaratmış olacağız" dedi.