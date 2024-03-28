Sivas'ta tarla fareleri arttı

Kentte son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve kar yağışının olmaması nedeniyle tarla farelerinin popülasyonunda artış görüldü. Başta Altınyayla ilçesi olmak üzere kent merkezi ve diğer ilçelerde çiftçilerden tarlalarında yoğun şekilde tarla faresi olduğuna dair ihbarlar gelmeye başladı. Başta buğday olmak üzere yumru bitkiler ve bir çok tarım ürününe zarar veren fareler çiftçileri tedirgin ediyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

'SİVAS'TA BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAMIŞTI'

Farelere karşı alınacak önlemler hakkında bilgi veren Çetindağ, "Havanın farklı olması nedeniyle 2024 yılında aşırı derece tarla faresi olduğunu ve aniden çoğaldığını görüyoruz. Tarla farelerinin tüm ürünlere zararı var. Çiftçilere gerekli uyarılar ve mesajlar çekildi. Daha önce Sivas'ta böyle bir şey yaşanmamıştı. Bunun tek mücadelesi zehirli buğday kullanımıdır. Bunu ayrıca bilim adamlarının enine boyuna tartışması lazım. Şu ana kadar biz Sivas'ta böyle bir şey yaşamamıştık. Bu ürünün kalitesini de düşürüyor. Maddi kayba neden oluyor. Tarla fareleri başta buğday olmak üzere zarar vermediği bitki yoktur. Bununla mücadelemiz devam edecek. Artık iklim değişikliği nedeniyle bu tip şeylere hazırlıklı olmamız lazım" dedi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS