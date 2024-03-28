Üniversiteliler, çöpe atılan kumaşlardan eşya üretti

Trakya Üniversitesi'nde öğrencilerin oluşturduğu Sosyal Sorumluk Topluluğu, 'Doğa Kumaşında Saklı' projesi başlatıp, kentteki terzilerden çöpe atılacak atık kumaşları topladı. Öğrenciler, topladıkları atık kumaşları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim ve Üretim Teknolojisi Programcılığı Bölümü atölyesinde, tasarlayacakları ürünleri göre ayırdı. Kumaşları renk ve şekillere göre kullanılabilir ürünlere dönüştürülmek üzere kesip biçen öğrenciler, dikiş makinelerinin başına geçip, kendi tasarladıkları ürünleri dikti. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkapı, her türlü sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini söyleyerek, "Öğrencilerimiz terzilerden aldıkları atık kumaşları bir araya getirerek geri dönüştürülebilir yeni ürünler elde etmek amacıyla çalışma düzenlediler. Bu kapsamda da bizlerden destek talep ettiler. Biz de giyim ve üretim teknolojisi programcılığının atölyesini öğrencilerimizin kullanımına açtık. Atık ürünler tekrardan geri dönüştürülebilir olmasına katkı sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.

'ÇÖPE ATILACAK KUMAŞLARI TOPLUYORUZ'

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkanı Ece Güler, çöp olarak adlandırılan kumaş parçalarını çeşitli eşyalara dönüştürmek için projeyi başlattıklarını ifade etti.

Atık ve plastik içeren kumaşların geri dönüşümünün yapılamadığını, çöpe atılacak kumaşların kullanılabilir eşyalara dönüştürerek geri dönüşüme katkı sağladıklarını belirten Güler, "Terzilerde çok fazla atık kumaş bulunuyor. Bunlarda çöp olarak adlandırılıyor. Bu kumaşlar çok fazla oranda plastik barındırıyor ve bunun geri dönüşümü sağlanamıyor. Biz de bunun geri dönüşümü sağlamak adına sürdürülebilirlik projesi ortaya çıkardık. Kumaşları sürdürülebilir hale getiriyoruz. Kalemlik, cüzdan, makyaj çantaları gibi ürünler yaparak geri dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Topluluğumuzda yaklaşık 600 öğrencimiz var” dedi.

Ece Güler, terzilerden haftanın başında gelen kumaşların çöpe atılmaması ve kendileri için biriktirilmelerini istediklerini vurgulayarak, “Bu kumaşları toplayıp atölyelerde geri dönüştürüyoruz. Burada her arkadaşımız kumaşlarla kendine özgü ürünler tasarlıyor. Kumaşları, fermuarları kendiler seçip istedikleri şekilde burada şekillendiriyorlar ve gün sonunda çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Yaptıkları tasarımlar kişiye kalıyor ve kendileri kullanıyor. Bir yarışma düzenledik ve en güzel 3 tasarıma ödülümüz olacak. Kentteki bir işletme ile görüşüp sponsorluk ayarladık. Tasarımı en iyi olan ilk üç arkadaşımıza kahve ve tatlı gibi ödüllerimiz olacak. Tasarımları sosyal medya sayfamız üzerinden bütün topluluk üyelerimize sorarak değerlendireceğiz" diye konuştu.

'HERKES KENDİ ÜRÜNÜNÜ TASARLIYOR'

Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkan Yardımcısı Sıla Kumçur ise "Etkinliğin amacı terzilerden aldığımız atık kumaşlarla geri dönüşüm farkındalığı yaratmak ve burada arkadaşlarımızla birlikte herkes kendine kalemlik, cüzdan gibi çeşitli eşyalar yapıyor. Terzilere normalde atacakları kumaşları biriktirmelerini söylüyoruz. Onlardan olumlu tepki alıyoruz. Biz onları alıp dışarıda geri dönüştürüyoruz ve çöpe gitmemiş oluyor. Herkes kendi isteğine bağlı, istediği rengi, istediği kumaş ile rengini alıp ürünler tasarlıyor" dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Beril Varış, atık kumaşları değerlendirip, çevreye ve geri dönüşüme katkı sunduklarını belirterek, "İnsanların çöp gözüyle baktığı ürünlerin aslında ne kadar farklı kullanılacak ürünlere dönüştürülebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Atık kumaşlar, çanta, kalemlik, makyaj çantası ve kıyafetlere dönüşüyor. Herkesin hayal gücüne kalmış bir durum ve çok ürünler ortaya çıkıyor. Hem çevreye hem de geri dönüşüme katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Alperen Karakuş ise, çalışmalarının eğlenceli yanlarının da bulunduğunu söyleyerek, "Herkes yapabilir, bir şeyleri kesip biçiyorsunuz ve eğleniyorsunuz" dedi.