İsrail ve ABD, görüşme için tarih belirleyecek

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jean-Pierre, “Başbakanlık ofisi, Refah'a yönelik toplantının yeniden planlanması konusunda mutabakata vardı. Bu yüzden, her iki tarafın da işine yarayacağı kesin olan uygun bir tarih bulmak için şimdi onlarla birlikte çalışıyoruz. Refah konusundaki toplantıyı yeniden planlamak iyi bir şey” dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Jean-Pierre, ateşkes ve rehineler konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve ABD’nin de bu görüşmelerde aktif rol aldığını belirterek, “Görüşmelerin devam ettiğini ve ABD'nin bu görüşmelere aktif olarak katıldığını doğrulayabilirim. Rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve geçici bir ateşkes sağlamak için bir anlaşmaya varabileceğimize dair umudumuzu koruyoruz. Bu bir süredir istediğimiz bir şeydi. Ateşkes ve bu rehine anlaşması, rehinelerin ailelerine ve sevdiklerine geri dönmesine olanak tanıyacak ve bunlar arasında Amerikalı rehineler de var. Ayrıca Gazze'de sahada ihtiyaç duyulan çok önemli insani yardımları da Gazze'ye getirecek” ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 25 Mart’ta yapılan ve Gazze’de acil ateşkesi öngören karara ilişkin oylamada, 14 üye lehte oy kullandı, ABD ise çekimser oy kullandı. ABD’nin veto etmemesi sonucu oylama kabul edildi. Çatışmaların başladığı 7 Ekim’den sonra BM’de yapılan hiçbir oylamada anlaşma sağlanamamıştı.

ABD’nin çekimser kalması sonucu kabul edilen oylama sonrası İsrail heyetinin Washington’a yapmayı planladığı ziyaret, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından iptal edildi. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Netanyahu açıklamasında, ABD'nin ilkeli politikasından sapması ve bu zararlı kararı veto etmemesi halinde, İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal edeceğini açıkça ifade etti. ABD'nin tutumundaki değişiklik ışığında Başbakan Netanyahu heyetin İsrail'de kalmasına karar verdi” denilmişti.