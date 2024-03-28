Sosyal medyayı salladı!

Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Yaprak Dökümü dizisinde 'Deniz' karakterine hayat veren Neslihan Atagül, bu rolle televizyon kariyerine başladı. Ardından ' Fatih Harbiye' ve 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Magazin dünyasında sürekli dolaşan özel hayatına ilişkin söylentilerle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Verissimo programına katılmak üzere Milano'ya seyahat etmişti.

Ünlü oyuncu, şimdilerde tatil için Milano'ya seyahat etti. Beyaz gömlek, beyaz crop üst ve beyaz pantolon tercihiyle dikkat çeken Atagül, tarzıyla takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldı.

Neslihan Atagül'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', ' Türkiye'nin en güzel kadını', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.