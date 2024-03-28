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Sosyal medyayı salladı!

Son günlerde Verissimo programına katılmak üzere Milano'ya giden ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bu kez tatil için Miami'ye seyahat etti. Beyaz kıyafetleriyle Miami sokaklarında gezen başarılı oyuncunun fotoğrafları, sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Sosyal medyayı salladı! mask
Sosyal medyayı salladı!
Sosyal medyayı salladı!
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Yayınlandığı dönemde büyük  bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Yaprak Dökümü dizisinde 'Deniz' karakterine hayat veren Neslihan Atagül, bu rolle televizyon kariyerine başladı. Ardından ' Fatih Harbiye' ve 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Magazin dünyasında sürekli dolaşan özel hayatına ilişkin söylentilerle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Verissimo programına katılmak üzere Milano'ya seyahat etmişti.

Ünlü oyuncu, şimdilerde tatil  için Milano'ya seyahat etti. Beyaz gömlek, beyaz crop üst ve beyaz pantolon tercihiyle dikkat çeken Atagül, tarzıyla takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldı.

Neslihan Atagül'e  sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', '  Türkiye'nin en güzel kadını', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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28 Mar 2024 - 11:06 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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