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Kuşum Aydın: Param bitti

Şarkıları ve enerjisiyle sabah programlarında sıkça yer alan Kuşum Aydın, uzun bir süredir kameralardan uzak kalarak sessiz bir yaşam sürdürüyor. Bu süreçte yaşadığı değişimle konuşulan şarkıcı, satın aldığı "mucize krem" adlı ürünlerin beklenen etkiyi göstermemesi üzerine tepkisini dile getirdi.

Kuşum Aydın: Param bitti mask

Yayınladığı videoda Kuşum Aydın, "Yok 'bunu alın mucize bir krem' yok 'bunu sürün böyle bir cilt yok' dediniz. Hepsini aldık, param bitti. Ayıp, bu kadar da olmaz. Arada bir doğruyu da söyleyin. Aldık işte ne oldu ne değişti? Hiçbir şey yok her şey aynı" dedi.

Geçtiğimiz sene 17 kilo veren Kuşum Aydın, "Hamur işi ve şeker yok hayatımda. Bunlarsız bir hayat sürüyorum. Mide ameliyatı da olmadım, balon da taktırmadım. 17 kiloya geldim şimdi bir 7-8 kilom kaldı. 1998 yılındaki kiloma geldim" demişti.

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28 Mar 2024 - 10:58 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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