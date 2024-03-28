Kuşum Aydın: Param bitti

Yayınladığı videoda Kuşum Aydın, "Yok 'bunu alın mucize bir krem' yok 'bunu sürün böyle bir cilt yok' dediniz. Hepsini aldık, param bitti. Ayıp, bu kadar da olmaz. Arada bir doğruyu da söyleyin. Aldık işte ne oldu ne değişti? Hiçbir şey yok her şey aynı" dedi.
Geçtiğimiz sene 17 kilo veren Kuşum Aydın, "Hamur işi ve şeker yok hayatımda. Bunlarsız bir hayat sürüyorum. Mide ameliyatı da olmadım, balon da taktırmadım. 17 kiloya geldim şimdi bir 7-8 kilom kaldı. 1998 yılındaki kiloma geldim" demişti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.