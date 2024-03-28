Zelenski'den askerleri ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Sumy bölgesine yaptığı çalışma gezisi sırasında 117. Bölgesel Savunma Tugayı'nı ziyaret etti. Zelenski’ye üç hatta savunma organizasyonu hakkında bilgi verildi. Mevcut silah ve teçhizat ihtiyaçları görüşüldü. Devlet Başkanı ayrıca tugayın komuta merkezini, özellikle destek kuvvetleri departmanını, hava savunma departmanını ve karar alma merkezini de denetledi. Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Kuvvetleri, Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ve Ulusal Muhafız askerlerini ödüllendirdi” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.