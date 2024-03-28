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Zelenski'den askerleri ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya sınırındaki Sumy bölgesinde görev yapan Ukrayna askerlerini ziyaret etti. Zelenski, burada bazı askerlere madalya takdim etti.

Zelenski'den askerleri ziyaret mask
Zelenski'den askerleri ziyaret
Zelenski'den askerleri ziyaret
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Sumy bölgesine yaptığı çalışma gezisi sırasında 117. Bölgesel Savunma Tugayı'nı ziyaret etti. Zelenski’ye üç hatta savunma organizasyonu hakkında bilgi verildi. Mevcut silah ve teçhizat ihtiyaçları görüşüldü. Devlet Başkanı ayrıca tugayın komuta merkezini, özellikle destek kuvvetleri departmanını, hava savunma departmanını ve karar alma merkezini de denetledi. Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Kuvvetleri, Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ve Ulusal Muhafız askerlerini ödüllendirdi” denildi.

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28 Mar 2024 - 11:00 DHA - Dünya

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