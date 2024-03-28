Hayal Garip, sevgilisinden şiddet gördü!

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Duygu karakteriyle tanınan Hayal Garip, son sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile boşanan oyuncu, yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Dizideki rolüyle tanınan Hayal Garip sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia ederek "Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet" dedi.

Hayal Garip açıklamasında şunları yazdı:

"Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. HAKARET, İFTİRA, DAYAK, DAYAK, DAHA ÇOK DAYAK... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor..."